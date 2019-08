Playlist: Canciones perfectas para la mujer empoderada

Las mujeres están conquistando al mundo, cada vez vemos a más mujeres tomando las riendas de la sociedad, mujeres en altos cargos públicos, mujeres siendo grandes empresarias, y más unidas que nunca luchando por sus derechos. Por ello la playlist del día de hoy va dedicada para todas las mujeres que luchan por la igualdad de oportunidades.

Soy Mia- Natti Natasha y Kany Garcia

Una bachata encantadora, que a poco tiempo de haber salido al mercado se ha convertido en un himno del feminismo, pues habla de cómo una mujer ya no necesita a un hombre para ser “completada” y aunque no están cerradas al amor, será únicamente por compañía, y no por una necesidad.

Déjala que baile- Alejandro Sanz y Melendi

Esta canción es el respaldo que tienen las mujeres por parte de algunos hombres que también están a favor de la igualdad. En esta canción se habla de cómo ha cambiado el tiempo, y de cómo las mujeres son cada vez más libres, sin que nadie, ningún hombre las detenga. Además, tiene un ritmo súper pegajoso.

Creo en mi- Natalia Jiménez

Una canción con una fuerza impresionante, que habla de que, aunque nos pisoteen, el tenernos a nosotras mismas nos hará sentir que podemos contras cualquier obstáculo, pero es necesario creer en una misma. La canción se ha convertido en un himno, y ha sido una de las canciones más cantadas en realitys show por concursantes mujeres.

Soy Mujer- Ha ash

Esta canción es una de las más antiguas en esta lista, y es que las chicas de ha ash saben desde el principio que ser mujer es una ventaja, mucho más que una desventaja, pues las mujeres pueden conquistar al mundo. Esta canción tiene un estilo pop-rock que nos hace sentirnos más empoderadas.

Las que se ponen bien la falda- María José

“La Josa” ha convertido esta canción en una manera única de expresión, siendo muy explícita al asegurar que “las mujeres somos más que sexo y pechos”, esta canción tiene un ritmo urbano, que hace que, además de empoderarnos, nos haga bailar.

Te puede interesar: Playlist: ¡Feliz Cumpleaños Demi Lovato!

La música atraviesa tus emociones, y te hace sentir bien en momentos donde el mundo se te cae, y no podíamos dejar pasar la oportunidad para recomendarte algunas canciones que a nosotros nos empoderan.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos