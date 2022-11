¿Playboy estafó a Karely Ruiz? Esto dijo la reina de Onlyfans

Karely Ruiz es una de las modelos que la están rompiendo en Only Fans donde se ha convertido en una de las mejores tres pagadas de la plataforma debido a sus infartantes curvas.

Y es que la popularidad de la regiomontana no ha parado de crecer y sus más de 7 millones de seguidores en Instagram son prueba de ello, pues es en las redes sociales donde ha podido capitalizar su fama , aunque al parecer no es el único lugar en donde quiere explotarla.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente la modelo estuvo invitada al programa La caminera junto a Fer Gay donde habló sobre su hombre ideal, sin embargo no fue el único tema que tocó.

¿Karely Ruiz fue estafada por Playboy?

Una de las cosas que ha revelado Karely durante su más reciente entrevista es el hecho de poder colaborar para Playboy, cosa que al parecer ya sucedió.... Al menos eso fue lo que le dijeron.

En una parte de la entrevista la famosa aseguró que desde que estaba muy chiquita tiene la ilusión de colaborar para la revista del conejito y que incluso hace unos meses una persona la contactó para llevar a cabo su sueño realidad.

Sin embargo, para poder ser la portada la famosa debía presentarse en algunos eventos, pero tras el pago de dichos eventos la persona con la que negociaban desapareció.

A pesar de la mala experiencia Karely expresó su interés por colaborar con la revista e incluso dio algunas ideas para su sesión.

“Como algo gótico, algo así, la verdad a me gusta vestirme así, ahorita no me traje nada de botas y eso pero sí, sí acostumbro... lleno de arneses, muy sumisa... colgada”. expresó.

Karely Ruiz tiene 22 años y es una de las figuras más importantes de las redes sociales

La famosa modelo regiomontana sigue siendo una de las mejores pagadas de la plataforma en México, por lo que , según sus palabras tiene 10 mil seguidores activos en su Onlyfans, cada uno de ellos paga 16 dólares o 320 pesos mexicanos al mes para poder acceder a las fotografías exclusivas de Karely.

