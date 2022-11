Platanito será demandado por hacer chistes sobre la muerte de Debanhi Escobar

El chiste negro del comediante ha indignado a las redes sociales.

La Verdad Noticias te dio a conocer que ‘Platanito’ se encontraba inmerso en la polémica por hacer un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar ocurrido en Nuevo León a principios de abril pasado. Ahora, los padres de la joven han anunciado que tomarán medidas legales en contra del comediante.

El escándalo surgió luego de que en redes sociales comenzara a viralizarse un video que muestra a Sergio Verduzco, quien da vida al polémico payaso, bromear sobre la manera en la que murió la joven y la fuerte sequía que azotó al estado regiomontano meses atrás.

“Imagínate ahorita, un, dos, tres por que está en la cisterna, no mam*s… Güey, ¿de dónde era Debanhi? De Monterrey ¿Cómo murió? Murió ahogada, en Monterrey donde no hay agua, no manches”, dijo Platanito durante su show mientras algunas personas se reían mientras que otros le hacían ver que se trataba de un chiste de mal gusto.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que el comediante pidió que no compartieran el video en redes sociales: “Chingu* su madre el que lo suba mañana”. Sin embargo, su petición fue ignorada y el clip se viralizó causando gran indignación entre los cibernautas, quienes lanzaron duras críticas en su contra.

Papás de Debanhi Escobar tomarán medidas legales

Los papás de la joven fallecida condenan el chiste que se burla de la tragedia de su hija.

El video no demoró en llegar a manos de los padres de Debanhi Escobar, quienes utilizaron la cuenta de Instagram de su hija para compartir un video, en el cual expresan su indignación ante el chiste de Sergio Verduzco y anuncian que se asesoran legalmente para interponer una demanda.

“Estamos molestos contigo por revictimizar a Debanhi, por hacer chistes que no vienen al caso. Tenemos el video, vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder, y le solicitó y le pido a la gente que no siga este tipo de situaciones”, dijo Mario Escobar, padre de la fallecida joven.

“Él hace su show y lucra con el dolor de las personas que hemos pasado por esta situación y creo que no está correcto señor Platanito, yo creo que no se ha puesto en los zapatos de nosotros, si estuviera en nuestro lugar yo creo que le molestaría”, señaló Dolores Bazaldúa, madre de Debanhi.

¿Quién es Platanito?

Pese a las críticas que recibe y las polémicas en las que se ve involucrado, Sergio Verduzco goza de gran popularidad en las redes sociales.

‘Platanito’ es un personaje interpretado por el comediante Sergio Alejandro Verduzco Rubiera y es considerado una de las celebridades más polémicas del mundo de la farándula mexicana. Esta no es la primera vez que se burla de una tragedia, pues en 2012 se burló de los 49 niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.

