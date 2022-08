Platanito se defiende de acusaciones de abuso

Recientemente Platanito volvió al ojo de los chismes de farándula después de que la actriz y conductora Gaby Ramírez lo acusar en el programa Chisme No Like de acoso sexual.

Razón por la que Segio Verduzco, verdadero nombre del famoso payaso tuvo que salir a dar la cara y a contar su versión de la historia.

Es por eso que tras el llamado que le hicieron en el programa de noticias de espectáculos, Platanito decidió romper el silencio.

Platanito responde a Gaby Ramírez

Como te contamos en La Verdad Noticias, estas acusaciones se suman a la polémica que tiene el Payaso con la famosa Karla Panini, por lo que en este momento Verduzco se encuentra en una posición delicada.

Según informó Esteban Macías, conductor del programa de noticias de espectáculos Chismorreo, el comediante aceptó haber tocado inapropiadamente a Gaby Ramirez.

Pero según el payaso lo hizo porque era parte del guion del programa, es decir que ella supuestamente estaba informada de que eso pasaría.

"Ayer fui al show de 'Platanito' y me tocó que me contara cómo estuvo la situación. Resulta que esta situación de que la tocó es cierta, sí le tocó el pecho, pero era parte de un sketch y era en un programa en vivo, es decir no hay nada oculto, así salió el programa, todo mundo lo vio", contó Macías.

Platanito aclaró que la actuación estaba a cargo de un modelo pero que este decidió salirse de escena por lo que tuvo que entrar de emergencia Gaby Ramírez y no pudieron cambiar lo pactado.

"Estaba planeado que entrara una pareja a trabajar con 'Platanito', entonces le hacen la broma de que entra un cuate súper fuerte y dice: '¿Cómo? ¿Él es mi pareja?' y se emociona y le empieza a tocar el pecho y todo, y el modelo se enoja y se va, y dice: '¿Cómo, ahora quién va a estar conmigo?' y entra Gaby Ramírez y hacen la misma dinámica y es ahí donde le toca el pecho".

La conductora afirmó que fue corrida del estudio en Los Ángeles y que la obligaron a enviarle flores para disculparse porque le había reclamado a Platanito.

Según Macías, Platanito negó que haya sido obligada, pues la idea fue de ella misma.

"Cuando acaba el programa hace nueve años, alguien le ha de haber dicho a Gaby Ramírez, es la versión que me cuenta 'Platanito, que esto podría generar una demanda, entonces le va a reclamar al director del canal, a Liberman, y se enojó y le dijo: 'Tú ya sabías, esto era el sketch, ¿por qué ahora nos vas a demandar? Ya no quiero saber más de ti' y le prohibió la entrada a Estrella TV".

Debido a lo anterior habría sido la misma Gaby Ramírez la que decidió enviarle flores a Sergio, pero que no fue obligada.

Platanito y sus otras polémicas.

Al escuchar la versión del acusado, se recordó la vez en la que el comediante causó polémica debido a una broma que hizo en un show privado en donde se burlaba de lo acontecido en la guardería ABC.

Por lo que recomendaron al payaso tener más cuidado con lo que dice, pues a pesar de que Gaby Ramírez no ha dicho si llevará la denuncia al plano legal su humor le podría ocasionar problemas.

