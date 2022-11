Platanito rompe en llanto tras polémica por chiste de Debanhi Escobar

Sergio Verduzco está muy afectado por esta situación.

La polémica persigue a Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito. Ahora, se ha revelado que las duras críticas que recibió en redes sociales por el chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar le han afectado en gran medida hasta el punto de hacerlo llorar en pleno show.

En TikTok ha comenzado a circular un video de una presentación que el irreverente payasito comediante ofreció en Montreal, Canadá, en el cual explica lo difícil que ha sido enfrentarse a la ira del público y agradece a su esposa por apoyarlo en este duro episodio de su vida.

Ante las críticas recibidas, el payaso comediante se disculpó por haber bromeado con la tragedia de la familia Escobar.

“Estoy pasando una situación muy cabr** en las redes sociales, esta noche quiero dedicar este show en especial a una mujer que está conmigo día y noche, apoyándome y diciéndome ‘cabr** tú eres un buen hombre, tú no eres un cul** güey’ y se lo dedico este show a mi esposa que viene conmigo”, declaró Sergio Verduzco.

Asimismo, lamentó que lo critiquen por hacer un chiste sobre el caso de Debahni Escobar y asegura que la situación se ha salido de control: “Ustedes no lo saben, pero están así de querer meterme a la cárcel a mí, ¿yo por qué güey? yo no la maté, yo hice un pinc** chiste”.

Platanito exige justicia en el caso Debanhi Escobar

Finalmente, el comediante agradeció todo el apoyo que ha recibido desde que suscitó esta polémica del mundo de la farándula nacional y aprovechó la ocasión para exigir justicia en nombre de Debanhi Escobar, cuyo fallecimiento ocurrido a finales de abril pasado indignó a millones de personas.

“Ustedes cada uno de los que están aquí no tienen ni tantita idea de lo que siento en mi corazón de qué me vengan a apoyar, porque soy comediante, yo no soy asesino ni yo maté a esa niña… Yo lo único que quiero es qué el pinche gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables”, dijo Platanito entre lágrimas.

¿Quién es Platanito?

Pese a las críticas que recibe y las polémicas, Sergio Verduzco goza de gran popularidad en las redes sociales.

Platanito cobra vida gracias a Sergio Alejandro Verduzco Rubiera y es considerado por muchos como uno de los personajes más polémicos del mundo de la farándula mexicana. Pese a las críticas que recibe y las polémicas en las que suele verse involucrado, el comediante goza de gran popularidad en las redes sociales.

