Platanito enfrenta nueva polémica al contar un chiste sobre Debanhi Escobar

El comediante Platanito ha estado involucrado en varias polémicas por sus chistes. Uno de los más controversiales fue su desafortunado chiste sobre la guardería ABC que se incendió en Hermosillo, Sonora.

En esta ocasión, Platanito enojó a muchos por un nuevo chiste que hizo sobre la fallecida Debanhi Escobar en Monterrey, quien fue víctima de un feminicidio y su caso se volvió muy mediático y que aún no se resuelve. Encuentra más información sobre este crimen en La Verdad Noticias.

Un usuario reveló el chiste que hizo Platanito en una de sus presentaciones a través un video que publicó en su TikTok. Esto fue lo que el comediante dijo: "uno, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna".

Esto es lo que opinaron los usuarios sobre el chiste de Platanito

También, Platanito dijo esto sobre Debanhi Escobar en uno de sus recientes shows: "¿de dónde era?" y ellos responden, "de Monterrey" y el comediante termina diciendo, "¿y cómo murió?... ahogada, en Monterrey donde no hay agua".

Ante esto, los usuarios no han tardado en reaccionar y criticar otra vez al comediante: "no sé cómo lo siguen yendo a ver", "aún me acuerdo de lo que dijo sobre la guardería ABC", "no aprende", "ese chiste me recuerda al de la guardería, hasta que no le pase lo mismo otra vez".

Sin embargo, otros usuarios trataron de defenderlo alegando que en realidad era una crítica que Platanito hacía al Gobierno de Monterrey por no haber resuelto el caso. También, el comediante había advertido que sus nuevos shows no serían aptos para la generación de cristal.

¿Qué edad tiene Sergio Verduzco?

Esta es la edad de Platanito.

El famoso Platanito, cuyo verdadero nombre es Sergio Verduzco, actualmente tiene 50 años.

