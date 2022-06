Platanito amenaza con demandar a Karla Panini

Karla Panini podría ser demandada por Platanito.

Hace unas semanas Karla Panini aseguró que sabía muchas cosas de Sergio Verduzco, nombre real de “Platanito", ahora es el comediante quién lanza una advertencia en contra de la actriz, ya que la podría demandar por difamación.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que los comediantes se vieron envueltos en polémica, debido a que “Platanito” ha criticado a Panini por “traicionar” a quién fuera su amiga, la fallecida Karla Luna.

Ante esto la actriz Karla Panini aseguró que tiene información sensible que podría comprometer al comediante, pues insinuó que se llevaban a cabo irregularidades en su camerino.

Karla Panini y Karla Luna

Karla Panini asegura que sabe aspectos que comprometen a Platanito

Recordemos que Karla Luna y Karla Panini eran grandes amigas y juntas protagonizaron “Las Lavanderas”, sin embargo se separaron debido a una supuesta traición de Panini hacia su compañera, quién terminó casada con el esposo de la otra.

Ante el conflicto que ha sido muy comentado en redes sociales, el comediante Platanito mostró su apoyo a Karla Luna y arremetió en diversas ocasiones por Panini.

Karla Panini por su parte reaccionó a las declaraciones de Platanito y además de calificarlo como “payaso panzón y ridículo” amenazó con contarle a su esposa, lo que el comediante hacía en sus camerinos.

“Yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí, juzgandome, querido, no creo que tengas cara para hacerlo, me encantaría restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo” aseguró.

Platanito y Karla Panini fueron amigos

Karla Panini podría ser demandada por Platanito.

Recordemos que la actriz Karla Panini y “Platanito” mantuvieron una amistad por varios años y fueron compañeros de trabajo.

En una reciente entrevista Platanito aseguró que podría demandar por difamación a Karla Panini, ya que tendría que demostrar lo que dice.

“Quiero aclarar que ella dijo que va a hablar de mil cosas que yo hacía en los camerinos, está padre que hable, una, porque saben que no tomo, no me drogo, luego, ¿qué puede haber hecho? ¿Metido hombres, mujeres? Uy, eso lo declaré frente a mi mujer, obviamente no pasó”.

Ante las declaraciones de Platanito, la comediante Karla Panini no ha respondido, sin embargo se espera que pronto se pronuncie al respecto.

