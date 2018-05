Plastilina Mosh, ¡Llega a Cancún!

Plastilina Mosh llegará este sábado 5 de mayo al Sureste Fest mismo que se llevará a cabo en el campo lagartos (a un costado del Beto Ávila) en la ciudad de Cancún; presentado sus mejores éxitos que los han hecho trascender desde 1998.

Durante el concierto Sureste Fest, Plastilina Mosh no será la única banda invitada; pues también estará DLD y Panteón Rococó. Diario La Verdad te llevará todos los detalles de su estancia hasta tu comodidad, pues en punto de la 1 del día dará inicio a una nueva experiencia.

Diario La Verdad te lleva a disfrutar del concierto de Plastilina Mosh

¿Quién es Plastilina Mosh?

Plastilina Mosh es una banda regiomontana, formada por dos integrantes; Alejandro Rosso quien presta su voz y también toca el teclado, al igual que verifica las programaciones y Jónas González quien además de ser vocalista toca la guitarra. Fue creada en 1997, aunque se dieron a conocer en 1998; continuaron su trayectoria hasta 2012 y la suspendieron tres años, retomándola en 2015 y que hasta la fecha sigue presente.

Plastilina Mosh, banda nacida en Nuevo León

¿Cómo surge Plastilina Mosh?

La banda Plastilina Mosh surgió luego de un movimiento llamado ‘Avanzada regia’ en los años 90’s, Los géneros que interpretan son diversos, pues sus mezclas son al estilo jazz, rap, rock y dance; sin embargo también tienen temas en inglés.

Sus mejores éxitos:

El éxito con el que debutaron fue ‘Niño bomba’ mismo que obtuvo por parte de la crítica; posteriormente, en 1998 lanzaron su primer álbum Aquamosh; mismo que tuvo un contenido con sonidos electrónicos e incluso una colaboración con Café Tacvba. Plastilina Mosh continuó su ritmo y en el año 2000 lanzó un segundo álbum llamado Juan Manuel, en 2003 titularon Hola Chicuelos, en 2006 Tasty + B Sides mismo que incluía temas de electro, pop, dance y rock; por último en 2008 All U Need Is Mosh, cuyo nombre proviene del éxito de The Beatles.