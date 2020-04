Pixar suspende el estreno de “Soul” a causa del Coronavirus

Soul de Pixar, sería la nueva película del famoso estudio de animación bajo el sello de Disney, pero el 13 de abril de 2020, por medio de la “Walt Disney Co.” se anunció que su estreno no sería para el 19 de junio de 2020, sino hasta el 20 de noviembre del mismo año, siendo un filme más en retrasar su lanzamiento en la pantalla grande a causa de la pandemia por Coronavirus.

La cinta animada de Pixar nos contará la vida de un músico que perdió la pasión para música, pero debido a un accidente, su “alma” debe encontrar el camino de regreso; siendo otra obra que nos recuerda a lo visto en “Intensamente” del 2015, sobre la importancia de las emociones y cómo cada una de ellas juega un rol clave en la personalidad de cada ser humano.

Otras películas que han sido aplazadas

Según información de Infobae, la mayor parte de los estrenos en cines no se darán sino hasta mediados de julio, dentro de estos títulos afectados tenemos el igualmente esperado live action de “Mulan”, pasando de marzo para el 24 de julio, “Tenet” del director Christopher Nolan para el 17 de julio y una clara decisión de adelantar el estreno de películas en su formato digital, DVD, Blu-Ray o Disney Plus.

Tomando en cuenta que los cinemas de muchos países han permanecido cerrados durante varias semanas, es comprensible que los grande estudios de animación como Disney, hayan optado por retrasar el lanzamiento de sus obras, pues se considera una fuerte pérdida monetaria si no se tomaran estas medidas, desde todo lo invertido en la producción, publicidad y venta de productos relacionados.

La película de “Raya and the Last Dragon” o “Raya y el último dragón” de Disney, fue otra de las cintas animadas en cambiar su fecha de estreno de noviembre del 2020, hasta el mes de marzo del próximo año. La sinopsis de esta obra nos presenta un misterioso reino llamado Kumandra, el cual está dividido en cinco regiones diferentes, donde una valiente guerrera llamada “Raya” debe encontrar al último dragón del mundo.