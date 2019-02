Pixar lanza "Kitbull" el polémico documental sobre el abandono de mascotas (VIDEO)

Las redes sociales son sin duda una gran herramienta para difundir mensajes, pues el alcance que tienen hace que cualquier noticia llegue a cualquier parte del mundo en cuestión de minutos, por lo que una famosa empresa decidió aprovechar las redes para difundir un mensaje de conciencia acerca de un tipo de abuso que lamentablemente ha ido creciendo a lo largo de los años: el maltrato animal.

Ahora Pixar lanza un polémico documental que nos da un vistazo de lo que sucede con los animales en situación de calle.

Se trata de “Kitbull” el documental más nuevo de Pixar, en la que un Pitbull y un gato protagonizan una tierna historia de amistad y los obstáculos que enfrentan en las calles todos los días al ser ambos animales abandonados.

La directora del filme, Rossana Sullivan, explicó que es un video lleno de nostalgia que le sacará una lagrima hasta el espectador más frio, pues lo que inicio como un simple video de entretenimiento dio como resultado un video animado con un poderoso mensaje.

"Para ser completamente honesta, todo empezó con un vídeo de gatos. Me encanta ver vídeos de gatos cuando esto estresada. Al principio, sólo quería dibujar algo que me hiciese sentir bien y que fuese divertido, pero evolucionó hacia algo más personal con el tiempo. Mientras crecía, siempre fui muy sensible y muy tímida, y tuve muchos problemas haciendo amistades y conectando. Así que me veo reflejada en este gatito porque nunca sale realmente de su fuera de confort para ser vulnerable y crear una conexión".