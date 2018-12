Pitbull es fuertemente criticado por “arruinar” la película Aquaman (VIDEO)

Pitbull sorprendió con una participación durante una de las escenas de la película de Aquaman, en donde interpretó el cover de una famosa canción titulada “África” de Toto, canción que es considerada un clásico de la música.

Acabo de ver que pitbull hizo un cover de Africa de Toto, ya denme la eutanasia porfa — Merry Berry (@DiegoMora_02) 17 de diciembre de 2018

El remix que se escucha en la escena del desierto, es una nueva versión de la canción junto a Rhea, que ahora fue titulada como “Ocean to Ocean”, misma que ha sido fuertemente criticada por los seguidores de redes sociales.

Acabo de escuchar como Pitbull y Rhea han destrozado un clásico del Rock como es África de Toto...



¿Nadie se dio cuenta del truño? Pregunto. pic.twitter.com/rWxJhqy5lG — Dawn, Chaotic blackbird �� (@PoisonMouth_) 18 de diciembre de 2018

Ente la crítica, el propio director de la película, James Wan, defendió a Pitbull y su nueva versión “Ocean to Ocean” declarando que para esta cinta quería algo más fresco y divertido, además de diferente, por lo que los espectadores no deberían ser ‘tan tensos.

Lo único malo de Aquaman fue Pitbull con su cover de África. — Francisco Pizzorno (@FranzWant) 14 de diciembre de 2018

Cabe mencionar que el cantante ha realizado versiones modernas de canciones clásicas, como “Feel This Moment” donde versionó “Take On Me” de A-Ha u “On The Floor” en la que junto a Jennifer Lopez utilizó “Lambada” para la canción.