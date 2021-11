¿Pitbull con cabello? Fotos del cantante están causando furor en redes

El intérprete cubanoestadounidense Pitbull se volvió viral en redes sociales, luego que se filtraran unas fotografías del cantante y compositor estadounidense sin su característica cabeza calva, ¿Pitbull se dejó el cabello? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

El nombre del intérprete se volvió tendencia tras la filtración de las imágenes en las que se observa al artista con cabello largo y una barba prominente. Y es que, el famoso se ha identificado a lo largo de su carrera por su calvicie y lentes oscuros, por lo que las fotografías sorprendieron a sus fans.

Foto: Redes sociales.

Recordemos que meses pasados, el cantante también se volvió tendencia pero por su participación en los Latin Grammy en donde el intérprete rindió homenaje a los trabajadores de la salud.

Las imágenes del artista se viralizaron en redes sociales.

El nuevo look del también compositor estadounidense estalló en redes sociales, pues mientras algunos internautas expresaron que luce bien con cabello, otros, manifestaron que no se imaginan al intérprete con sin su característica cabeza calva.

“Jamás me imaginé ver a pitbull con cabello, solo me falta ver The Rock y a Vin Diesel”; “Está más guapo”; “Hermoso con pelo o sin”, fueron algunas de las reacciones.