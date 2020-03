Piratas del Caribe tiene cortometraje que seguro no conocías: Tales of the Code

Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra fue la cinta con la que Disney inició una de sus franquicias más exitosas, encabezada por Johnny Depp, quien protagoniza el casi desconocido cortometraje de la saga, “Pirates of the Caribbean: Tales of the Code”.

Piratas del Caribe: Cuentos del Código

También conocido como “Wedlocked” (Casados), estuvo dirigido por James Ward Byrkit, fue hecho como una producción adicional que muestra la historia sobre como Jack Sparrow pierde su pequeña embarcación en Port Royal al inicio de “Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra”.

La primera escena de Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, muestra al conocido pirata en el mástil de una pequeña embarcación que poco a poco se hunde y apenas logra llegar a puerto.

“Fue una labor de amor, un cortometraje que dirigí especialmente para los fanáticos de las películas de Piratas”, explica el director, James Ward Byrkit.

Pirates of the Caribbean: Tales of the Code

El cortometraje, Pirates of the Caribbean: Tales of the Code, recibe su nombre alternativo, “Wedlocked”, tiene una duración de apenas 10 minutos con un estilo cómico característico de la saga de los Piratas del Caribe.

“Wedlocked” es una precuela de “La Maldición del Perla Negra”, pero que por razones de presupuesto y producción de la cinta no pudo ser incluida en la película.

“Sabiendo que teníamos un presupuesto pequeño y sets prestados, Terry Rossio y Ted Elliott escribieron un guión para mí que recordaba que los piratas viajan más que en las películas”, agregó su director, James Ward Byrki.

Te puede interesar: Fans EXIGEN que Johnny Depp regrese a “Piratas del Caribe” como Jack Sparrow