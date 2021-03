Piratas del Caribe: ¿Por qué la película 6 no es una secuela de la franquicia?

Probablemente hay todavía un montón de ejecutivos de los estudios en alguna parte rascándose la cabeza sobre el éxito de Disney, la serie de cintas "Piratas del Caribe". Puede ser difícil de recordar, pero en 2003, antes del lanzamiento de Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, la imagen sonaba menos como una apuesta y más como una gigantesca descarga de dinero. No importa el hecho de que la película se basó (muy libremente) en una de las atracciones emblemáticas de los parques temáticos de Disney; las películas de piratas en general habían demostrado recientemente que no solo eran perdedores de dinero sino también asesinos de estudio.

Tan recientemente como 1995, la aspirante a épica Cutthroat Island, cuya producción costó $115 millones y gestionó un bruto mundial de menos de una décima parte de esa cantidad, según Forbes, había arruinado el famoso estudio Carolco Pictures, que luego se hundió rápidamente en las profundidades del mar y nunca más se supo de él. Sin embargo, aquí estamos, cinco películas y $4.5 mil millones más tarde (a través de The Numbers), discutiendo los entresijos de una sexta película de Piratas del Caribe.

Piratas del Caribe pronto tendrá una sexta parte

Johnny Depp fue un factor clave para que "Piratas del Caribe" tuviera el enorme éxito hasta ahora/Foto: Revista GQ

Por supuesto, el factor X que nadie podría haber predicho hace casi dos décadas fue la actuación de Johnny Depp, quien aportó una cantidad poco realista de arrogancia y carisma (sin mencionar un toque saludable del guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards) al papel del Capitán Jack Sparrow, el marinero pícaro que ha anclado todas las películas hasta ahora.

Trabajando a partir de material de origen ciertamente delgado, nuevamente, un paseo en un parque temático Disney ha logrado construir un reparto útil de personajes y una mitología interesante alrededor del personaje de Depp, que se ha convertido en nada menos que icónico. Sin embargo, en 2019, después de coquetear con la idea de continuar la serie con los escritores de Deadpool, Rhett Reese y Paul Wernick, se anunció que la serie se reiniciaría, sin la participación de Depp, de acuerdo con Deadline. He aquí el por qué la próxima película de Piratas del Caribe no será una secuela.

La serie Piratas del Caribe se está quedando sin creatividad

"Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar", es la quinta cinta de esta franquicia, pero la historia no fue lo que muchos fans esperaban/Foto: Flickreel

Las películas de Piratas han tenido sus altibajos económicos; Si bien dos de las películas han superado la marca de los mil millones de dólares en la taquilla mundial, fue solo la segunda entrada, Piratas del Caribe de 2006: El cofre de la muerte, la que más limpió. La más reciente, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales de 2017, es la segunda entrega más taquillera detrás de la primera, lo que probablemente sea un reflejo del hecho de que creativamente, la serie está realmente comenzando a rodear el drenaje.

De hecho, cada entrada de la serie ha recibido una puntuación de Rotten Tomatoes más baja que la anterior, lo cual es una hazaña poco común y dudosa para una franquicia de películas de larga duración. Dead Men Tell No Tales mostraba todos los signos de una lucha creativa monumental; Fueron necesarios seis años desde el lanzamiento de la película anterior para llegar a la pantalla, mientras un equipo rotatorio de directores y guionistas trataba de crear una historia viable. Según el director Gore Verbinski, quien pasó la cuarta y quinta películasdespués de dirigir las tres primeras, hay una razón bastante sólida por la que todos los involucrados lo pasaron tan mal.

"Les deseo lo mejor, y todavía estamos en contacto", dijo Verbinski al Los Angeles Times. a principios de 2017. "Pero no hay otra razón que no sea financiera [para hacer una quinta película], y creo que eso es la muerte. Hay formas más fáciles de ganarse la vida". Si el administrador original de la franquicia tenía esto que decir sobre la última película (una cintaque básicamente pasó la mitad de una década en el infierno de desarrollo) entonces es seguro decir que la serie de Piratas del Caribe debía tener un nuevo enfoque.

La nueva película de Piratas del Caribe no tendrán a Johnny Depp

Aunque muchos fans han defendido a Depp, Disney ya no quiere que el actor regrese a su exitosa serie de películas/Foto: La república

Otro factor importante que el viejo Mickey se ha visto obligado a tener en cuenta: el mayor activo de los piratas se ha convertido recientemente en su mayor pasivo. No muchas celebridades han caído más en los últimos años que las de Depp, debido a una batalla legal muy pública y de muy alto perfil, con muchas acusaciones de abuso terriblemente feas y un comportamiento generalmente horrible de ambos lados, entre Depp y su ex pareja Amber Heard.

Independientemente de la verdad de la situación (que, por supuesto, el público puede que nunca sepamos por completo), la pura fealdad de todo esto sin duda ha empañado la imagen de Depp en gran medida, y probablemente no tengamos que decírselo. cómo se siente Mickey Mouse sobre sus estrellas de cine de alto perfil yendo y viniendo con sus seres queridos de manera extremadamente pública con acusaciones de abuso físico, psicológico y defecación intencional en la cama. Es demasiado para la compañía dedicada para toda la familia.

La película 6 de Piratas del Caribe no es una secuela

Disney tendrá una sexta cinta de "Piratas del Caribe", pero la historia sería diferente/Foto: Youtube

Antes de que Disney cortara lazos con Depp, otro empleador lo había despedido durante todo el alboroto: Warner Bros., productores de la serie de películas "Animales fantásticos", que lo reemplazaron con el siempre asombroso Mads Mikkelsen en el papel del mago oscuro Gellert Grindelwald en la próxima tercera entrega de la serie (a través de Entertainment Weekly).

Tan difícil como imaginar un Piratas del Caribe película sin el Capitán Jack Sparrow de Depp, es aún más difícil imaginar a los ejecutivos de Disney avanzando en una sexta entrada con la estrella problemática a bordo, especialmente después de la taquilla comparativamente miserable obtenida por la última película (que resultó ser lanzada justo en el momento en que Depp tenía una batalla pública de Heard estaba empezando a intensificarse en serio).

Sin embargo, el hecho de que Depp haya tenido un profundo conocimiento no significa que toda la franquicia tenga que hundirse con él. Afortunadamente para Mickey, algunas partes muy talentosas están trabajando arduamente para trazar un nuevo rumbo para Piratas del Caribe.

La franquicia Piratas del Caribe podría tener un reinicio

La nueva película de Disney tiene un gran equipo creativo para darle un reinicio a "Piratas del Caribe"/Foto: Filmaffinity

Según el anuncio de Deadline de 2019, tendrá un nuevo equipo creativo, esas partes incluyen al guionista Craig Mazin, quien escribió o coescribió una gran cantidad de comedias, antes de crear, producir y escribir la aclamada miniserie de HBO de 2019, Chernobyl, que ganó alrededor de mil millones de premios y dominó las conversaciones sobre enfriadores de agua durante meses. Mazin está trabajando con Ted Elliott, quien tiene un poco de experiencia con la franquicia, habiendo coescrito las primeras cuatro películas.

El futuro de la franquicia probablemente estaría en buenas manos incluso si Mazin y Elliott fueran las únicas manos en las que estuviera, pero ese no es el caso. En junio de 2020, se conoció la noticia de que la guionista Christina Hodson, quien escribió Bumblebee y Birds of Prey, y actualmente está trabajando en The Flash y Batgirl , también ha sido elegida para presentar su versión de la franquicia, que supuestamente será una proyecto liderado por una mujer liderado por la estrella de Birds, Margot Robbie (a través de The Hollywood Reporter).

No está exactamente claro si Disney está guiando ambos proyectos hacia la producción, o si Mickey tiene la intención de enfrentar el proyecto Mazin-Elliott contra Hodson en un "duelo a muerte". Sin embargo, una cosa está clara: Disney se resiste a dejar que la franquicia de Piratas muera, y con un talento tan formidable explorando las posibilidades de reinicio, estamos bastante seguros de que es un barco que continuará zarpando durante años, si no décadas, por venir. ¿Crees que tendrá éxito la sexta cinta de Piratas del Caribe? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

