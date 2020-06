Piratas del Caribe: ¿Por qué al mono Jack todavía lo afecta la maldición azteca?

Jack el mono, todavía está muerto (en vida) después de la primera película de Piratas del Caribe, pero hay un desacuerdo en el canon oficial sobre por qué es eso. Nombrado en honor al Capitán Jack Sparrow como una forma de insultar al bucanero incorregible, el mono capuchino, problemático y amante del tesoro, es uno de los pocos personajes que aparecen en las cinco películas de la franquicia hasta ahora.

Introducido como el compañero de Héctor Barbossa en “La maldición del perla negra” de 2003, Jack el mono ha pasado la mayor parte de la franquicia como un tormento para Jack Sparrow, antes de que la pareja haga las paces y Jack acepte a este último como su nuevo maestro en la escena final de “Dead Men Tell No Tales” de 2017.

El mono Jack recibe la misma maldición azteca que afecta a la tripulación del Perla Negra

A diferencia del resto del equipo actual de Black Pearl, Jack el mono todavía está entre los no muertos tras los eventos de la quinta película.

La maldición azteca que afecta a Jack

Toda la historia de Jack el mono como un no muerto, se remonta a “La maldición de la Perla Negra” y el oro azteca robado por Barbosa y sus hombres, lo que a su vez los llevó a ser maldecidos hasta que se devolviera cada moneda del tesoro (junto con algo de su sangre, como reembolso) al final de la película.

Sin embargo, en la escena posterior a los créditos que sigue, se muestra al mono astuto despegando con otra moneda de oro, volviéndolo en un ser zombi.

Curiosamente, hay un cierto desacuerdo en el canon oficial de Piratas del Caribe sobre por qué Jack el mono todavía está muerto, después de los eventos de “La maldición de la Perla Negra”.

Según el juego oficial de cartas coleccionables de Piratas del Caribe, Jack sigue maldito porque fue el único miembro de la amotinada tripulación de Barbossa que no depositó su sangre sobre el oro azteca. El problema es que esto contradice directamente lo que sucede en la primera película, en la que queda claro que la maldición no podría haberse levantado en primer lugar a menos que toda la tripulación de Barbossa (Jack incluido) hubiera pagado su deuda de sangre al tesoro.

Para ser justos, es un poco extraño imaginar que el pequeño Jack se corte la mano para deshacer la maldición, pero, una vez más, no es más extraño que muchas otras cosas en las películas de Piratas del Caribe.

Aparte de eso, la escena de créditos de The Curse of the Black Pearl muestra específicamente a Jack luciendo normal mientras se mueve a la luz de la luna (es decir, lo que revela algo maldecido por el oro en su verdadera forma de muertos vivientes) antes de tomar otra moneda y convertirse en zombie.

En 2017 PETA denuncio el posible maltrato de Jack el mono durante rodaje de Piratas del Caribe

De nuevo la implicación es que Jack ya no estaba maldecido hasta ese punto, y la carta del personaje del juego oficial de cartas coleccionables es solo un error. Y si bien podría haber otra explicación más complicada, en este caso probablemente sea mejor dejar de analizar el tema. De cualquier manera, el resultado es el mismo y Jack sigue maldito.

¿Jack regresará a Piratas del Caribe?

En cuanto al futuro, no está claro si Jack el mono o alguno de los personajes de las primeras cinco películas volverán en Piratas del Caribe 6, ahora en desarrollo.

El productor de Piratas del Caribe, Jerry Bruckheimer. aún no ha confirmado nada concreto sobre la película, incluyendo si el Capitán Jack Sparrow aparecerá de alguna manera.

Si asumimos que el proyecto no es un reinicio total de la franquicia, no hay razón para que el mono Jack no pueda aparecer, ya que todavía estará (no) vivo y bien, donde sea que tenga lugar en la línea de tiempo de la franquicia.

Te puede interesar: Piratas del Caribe 6: todos los detalles de esta siguiente película

Podría decirse que es un elemento central de la propiedad como la canción principal del viaje original, "Yo Ho (La vida de un pirata para mí)", por ahora, y no sería una película de Piratas del Caribe si no hubiera algo no muerto corriendo y causando estragos.