Piratas del Caribe: ¿Por qué Zoe Saldana nunca volvió a interpretar a Anamaría?

Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra fue un éxito de taquilla para Disney, disparando a su elenco al estrellato mundial, pero la actriz Zoe Saldaña no quiso regresar para ninguna de sus muchas secuelas, citando su tratamiento fuera de la pantalla como el razón por qué.

Aunque más tarde protagonizó "Avatar" de James Cameron, y el reboot de "Star Trek" de J.J. Abrams, la experiencia anterior de Zoe Saldaña con la franquicia de Piratas del Caribe dejó un sabor agrio en su boca y casi la llevó a dejar el cine de Hollywood por completo.

Zoe Saldaña se destaca por ser parte de las franquicias de cine más exitosas

En Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra, Zoe Saldaña interpreta a Anamaria: un pirata del pasado de Jack Sparrow. Ella lo persigue por robar su bote y, después de reclamarle un poco, termina uniéndose a su tripulación.

Al final de la película, después de haber cruzado cuchillas con piratas no muertos, Anamaria y Jack (Johnny Depp) parecen estar en mejores términos; Las batallas esqueléticas claramente en el corazón de cualquier buena relación.

Zoe Saldaña no disfruto grabar Piratas del Caribe

Desafortunadamente, de acuerdo a Zoe Saldaña, esta camaradería en pantalla no se reflejó en la producción de la película, aunque insiste en que el elenco no tiene la culpa.

Al hablar con THR en 2014, Zoe Saldaña dijo: “Esas no eran las personas adecuadas para mí. No estoy hablando del elenco. El elenco fue genial. Estoy hablando de las cosas políticas que ocurrieron a puerta cerrada. Fue una gran cantidad de arriba de la línea versus debajo de la línea, extras versus actores, productores versus AP. Fue muy elitista".

Luego pasó a discutir el impacto de la película en su carrera, diciendo: "Casi renuncio al negocio. Tenía 23 años y pensaba: "Al diablo con esto!", Nunca más me voy a poner en esta situación. La gente me falta el respeto porque miran mi número en una hoja de llamadas y piensan que no soy importante. 'Para ti'".

Estas declaraciones se ampliaron en una entrevista de 2011 con The Independent, en la que Zoe Saldaña dijo:

"No me gustó la experiencia de trabajar en Piratas del Caribe y siento que es mi trabajo ser completamente honesta. Para mí, así es como se sentía una película de Hollywood. Si eso es lo que tengo que presenciar, y tengo que pasar, para hacer una película de Hollywood, prefiero hacer otra cosa".

Las frustraciones de Saldana también fueron sentidas por la estrella Johnny Depp, quien reveló en una entrevista de 2018 con GQ que" El problema de trabajar con estos grandes estudios es que pueden sentirse incómodos con ciertas decisiones creativas que tomas. Eso sucedió con los piratas".

Johnny Depp continuó aclarando: "Disney me odiaba. [Estaban] pensando en todas las formas en que podían deshacerse de mí, despedirme".

¿Zoe Saldaña quería renunciar a Disney?

Claramente, el enfoque de Disney dejó mucho que desear y, mientras Johnny Depp firmó para las secuelas de Piratas del Caribe, Zoe Saldaña cuestionó si continuaría en una industria con prácticas de trabajo supuestamente tóxicas.

Afortunadamente, Zoe Saldaña se quedó en Hollywood, y dio vida a Gamora en Guardians of the Galaxy, un papel al que ha regresado fácilmente en varias películas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

El hecho de que MCU y Avatar sean marcas propiedad de Disney no parece afectar a Zoe Saldaña, lo que sugiere que su experiencia negativa trabajando en Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra era específica de la compañía en ese momento (el CEO entonces era Michael Eisner), y no refleja la cultura laboral actual de Disney.

Mientras la franquicia de los Piratas del Caribe continuó, Zoe Saldaña permaneció ausente, aunque su personaje, Anamaria, apareció en varios materiales derivados, incluida una serie de cómics de corta duración y un videojuego con temática de Lego.

Tras "La Maldición del Perla Negra", la actriz abandonó la franquicia de Disney

Después de una serie de fallas críticas y la disminución de los ingresos de la taquilla en los últimos tiempos, la franquicia de Piratas del Caribe está en aguas profundas, y abundan los informes de que Disney está tratando de revivir la propiedad con sangre fresca.

Solo el tiempo dirá si Anamaria de Zoe Saldaña recuperará sus piernas marinas y volverá a unirse a la franquicia, pero la relación en curso de la actriz con Disney a través de Marvel, junto con informes de que la nueva película de Pirates será impulsada por mujeres, sin duda le dará crédito a tal una posibilidad.