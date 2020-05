Piratas del Caribe: Karen Gillan de Marvel, “sustituye” a Johnny Depp

La sexta película de Piratas del Caribe, sería una realidad tras la cancelación de sus primeros planes en el 2018, tras el escándalo de Johnny Depp (Jack Sparrow) con su ex esposa Amber Heard (Mera en Aquaman); pero información de Disney Insider asegura que la actriz Karen Gillan (Nebula en Guardianes de la Galaxia) sería la nueva protagonista.

Otros reportes de redes sociales, confirmaron que Disney ya puso en marcha la sexta entrega de Piratas del Caribe, pese a polémica de su anterior protagonista, dejando en claro la ausencia de este actor en su nuevo largometraje y que llegó el momento para que un personaje femenino sea su estrella principal.

Piratas del Caribe 6 ya “tiene” protagonista

Karen Gillan, es una actriz que tiene mucha experiencia en el cine de acción por Disney y Marvel Studios, siendo parte de los “Guardianes de la Galaxia” y con un mayor protagonismo en “Avengers: Endgame”; también protagonizó las nuevas películas de Jumani junto a “La Roca” Dwayne Johnson.

Aunque se desconoce si han habido negociaciones directas entre el gigante de Disney y la actriz de origen británico; muchos son los comentarios en redes sociales que esperan verla en “Piratas del Caribe 6”, al igual que regresarle su personaje de “Jack Sparrow” a Johnny Depp (quien apareció en las 5 películas de la saga).

En el 2018, los guionistas Rhett Reese y Paul Wernick ran los que estaban apuntados para escribir la historia, pero en febrero de 2019 abandonaron el proyecto. Ya en el 2020, el guionista de la serie de HBO “Chernobyl”, Craig Mazin, fue el nuevo guionista en firmar para Disney en esta sexta película.

Otros de los integrantes de la producción confirmados son Jerry Bruckheimer (Bad Boys Por Siempre) y Chad Oman (La Leyenda del Tesoro Perdido 2), pero aún queda encontrar a la persona que tomará el cargo de director; siendo Joachim Rønning y Espen Sandberg los que dirigieron la quinta película de “Piratas del Caribe: La venganza de Salazar” en el 2017.