Piratas del Caribe 6: todos los detalles de esta siguiente película

Ninguno de nosotros olvidará la funcionalidad de Johnny Depp como Jack Sparrow en la franquicia de películas Piratas del Caribe. Su actuación masiva le valió una nominación al Oscar. Pero eso no es suficiente para este hombre. Los fanáticos esperan más. El regreso de Johnny Depp en Piratas del Caribe 6. ¡Conoce más!

"Piratas del Caribe" es solo una de las franquicias cinematográficas exitosas de Hollywood. Ya hay cinco películas y contando. Las cinco películas son huelgas en colecciones de taquilla y ambas respuestas entusiastas.

Desde 2017, los fanáticos esperan ansiosamente el lanzamiento de Pirates of The Caribbean 6. En medio de la espera, los rumores se extendieron tan rápidamente que Johnny Depp no volverá a repetir su papel como Capitán Jack Sparrow de la nueva área.

Johnny Deep y Piratas del Caribe

A pesar de los requisitos hechos por los entusiastas de todo el planeta, el grupo de producción de Piratas del Caribe no pronunció una afirmación oficial. No entendemos cuál será el destino de Johnny.

Pero una encuesta reciente realizada a uno de los habitantes mostró resultados. Los fanáticos presentaron una petición en Change.org. Dirigieron la petición a Disney instándolos a mantener a Johnny Depp en su función para las próximas fotos de su franquicia.

A partir de ahora, la cantidad de firmas obtenidas a favor de Johnny Depp asciende a 1,95,000. Esta cantidad es menos o más cercana a dos mil rupias. Este es el amor por Johnny Depp. Los fanáticos esperan que su creación sea considerada por la creación y traiga a Johnny Depp directamente a la película.

El productor de la película 'Piratas del Caribe 6' dice: "El que estamos creciendo en este momento, no estamos seguros de cuál será la función de Johnny". En una reunión con Collider, el productor Jerry Bruckheimer compartió sus puntos de vista sobre el regreso de Johnny Depp en Pirates of the Caribbean.

Esto trae ira, ya que quieren que sean preferidos para mantener la película. El grupo incluía a Karen Gillian, que agregó combustible a su ira. Esto hizo que los fanáticos gritaran, ya que creían que Karen asumirá el papel de Johnny Depp.

El éxito de Piratas del Caribe

La secuela que era completamente nueva fue anunciada por los piratas a finales de 2018. Ahora, no tenemos actualizaciones oficiales con respecto a esta película. Las fuentes dicen que la sexta película permanece en la temporada de desarrollo.

La película anterior Dead Men Tell No Tales alcanzó alrededor de $ 800 millones. No hay avance para la próxima película a partir de ahora. No sabemos cuándo llegará la película a las pantallas. Puede ser en el período 2022-2023. También podemos reducir las semanas a medida que la franquicia sigue el patrón convencional de mayo a julio.