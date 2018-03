Pirata de Culiacán nueva inspiración de la Rosa de Guadalupe

Luego de haber conseguido fama internacional por medio de las redes sociales y perder la vida en un atentado en Guadalajara, Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como El Pirata de Culiacán, fue ejemplo para llevar su vida a la televisión, y este fue el caso del programa de televisión la Rosa de Guadalupe.

Una publicación compartida por Pirata de Culiacan (@piratadeculiacanelbelico) el May 25, 2016 at 5:01 PDT

Una publicación compartida por Pirata de Culiacan (@piratadeculiacanelbelico) el May 25, 2016 at 7:24 PDT

Y es que el programa La Rosa de Guadalupe realizó su historia con el título El Corsario, donde narra la vida de un joven que alcanza popularidad por medio de youtube, donde comparte videos al estilo del desaparecido El Pirata de Culiacán. Recordando el estilo de vida del difunto influencer

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar y arremetieron contra el programa producido por Televisa.

A lo que vi en la rosa de gpe cuando estaba cenando, fue que se basaron con lo que pasó con el pirata de Culiacán, no sé si está bien o mal, pero no me agradó, expresó un usuario