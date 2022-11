Piqué y Clara reaparecen por primera vez tras llegar a acuerdo con Shakira

La ruptura entre Shakira y Piqué parece haber llegado a su fin con el acuerdo que firmaron hace unos días que permitiría la cantante colombiana llevarse a sus hijos a Miami.

Aunque los medios esperaban algo más “escandaloso” parece ser que los deseos de la ex pareja de llevar todo a un ámbito más calmado ha dado sus frutos, pues ambos decidieron esto por el bien de sus hijos y evitar así más acoso de la prensa.

Sin embargo, y cómo te dijimos en La Verdad Noticias, Clara y Piqué estarían pensando en mudarse a otro país, al igual que Shakira, sin embargo ahora se les ha visto por las calles de Barcelona muy contentos.

Clara y Piqué reaparecen tras acuerdo con Shakira

Que viva el amor ����❤️�� pic.twitter.com/7Op6PzVd1c — Saul GC (@SaulGC10694257) November 11, 2022

El ex futbolista de 35 años de edad se encuentra en la mira de la prensa y se ha mostrado en público con su actual pareja la estudiante de 23 años Clara Chía Martí.

Esta es la primera vez que el ex defensa del FC Barcelona acudió a un evento público de Kosmos, la empresa de la que es dueño y donde ella trabaja.

En las fotografías difundidas a través de varias redes sociales, se puede ver que Clara y Gerard llegaron en el automóvil del catalán, sin embargo él no entró junto con ella, sino que la dejó en la entrada y luego fue a estacionar su vehículo para luego regresar al recinto a pie.

La razón por la que optó por esto, fue para evitar el acoso de los medios de comunicación por lo que la llevó a la puerta del evento , lo que demuestra que cada vez más están formalizando su relación, al evento también acudieron los familiares del español Joan y Montserrat.

¿Dónde vivirán Clara y Piqué?

Piqué y Clara se mudarán de España

En un principio se dijo que la casa en la que vivió Gerard junto a Shakira sería donde la pareja habría hecho su nido de amor, sin embargo información reciente ha dado a entender que esto no sucedería de este modo.

Pues aunque la propiedad ya no aparece a nombre de Shakira, se acordó que la misma sería vendida para luego repartirse el dinero entre la ex pareja, por lo que aún no se sabe con exactitud dónde vivirá la pareja.

Asimismo Clara y Piqué se encuentran hartos del acoso de la prensa española, motivo por el que también están buscando abandonar el país para tener una vida más tranquila.

