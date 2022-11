Piqué tiene prohibido vivir con Clara en la casa que compartió con Shakira

Mucho se ha dicho sobre la ruptura de Shakira con Gerard Piqué pues en los últimos días ambos han vuelto a ser portadas de diarios tras llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos.

Y es que después de unos meses tensos en donde ambas partes se reunieron en varias ocasiones para tratar este tema, por fin la pareja llegó a un acuerdo que permitirá a Shakira viajar con sus hijos Milán y Sasha.

Sin embargo, los primeros informes indicaron que para que esto se pudiera dar Piqué habría pedido la casa con la que vivió con Shakira en España, información que trajimos para ti en La Verdad Noticias, sin embargo esto parece no ser así.

Piqué tiene prohibido vivir con Clara en la casa de Shakira

Luego de que ambos llegaran a un acuerdo se rumoreó que Piqué se quedaría con la casa de España, sin embargo parece ser que esto no será así.

Pues según reportes de la prensa internacional después de que se decidiera que Sasha y Milán estarían en Miami con su madre, se ha dado a conocer que la casa en la que vivieron la cantante colombiana y el ex futbolista sería puesta en venta.

Aunque ya no aparece a nombre de la colombiana, parte del acuerdo al que llegó con su ex pareja es que la mansión sea vendida y que las ganancias sean repartidas a partes iguales y sería por este motivo por el que Piqué no podría vivir con Clara ahí.

¿Dónde vivirán Clara y Piqué?

Clara Chía y Piqué fueron captados tras el acuerdo al que llegó el ex futbolista con Shakira

Ante esta información muchos se han preguntado dónde vivirán Clara y Piqué, y aunque aún no se tiene la respuesta lo que se ha especulado es que ambos partirán de España, pues es un lugar en el que han sufrido el acoso de la prensa, motivo por el que también habrían querido cambiar de aires.

