Piqué tiene mucho miedo de la nueva canción de Shakira; esta es la razón

En semanas recientes la cantante colombiana Shakira ha estado muy enfocada en su carrera musical a pesar de que enfrenta una dolorosa separación con el futbolista español Gerard Piqué.

Y es que la colombiana ya prepara nuevo material musical, lo cual ha puesto muy nervioso a su ex pareja pues se presume que la letra del sencillo hablará de lo que vivieron en su relación sentimental de 12 años.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, tras la ruptura de la pareja Gerard Piqué parece estar más enfocado en su relación con la estudiante de 23 años que cualquier otra cosa, mientras que Shakira ha visto en la música una forma de catarsis por lo que ha compuesto varios temas e incluso se habla que ha lanzado indirectas a su ex.

Monotonía tiene aterrado a Gerard Piqué

Pese a que la cantante colombiana no ha dicho nada al respecto, todo parece apuntar que su nuevo sencillo trata de la perspectiva de Shakira en su relación con Piqué, pues apenas hace unas horas se le ha captado llorando al interpretar un fragmento de su nueva canción.

Y aunque el futbolista español se ha mostrado indiferente ante las indirectas en las canciones de Shakira, la prensa internacional afirman que el defensa del FC Barcelona tiene mucho miedo de lo que pueda decir la canción, pues podría ventilar cosas que no quiere que se sepan.

Cabe mencionar que mucho se ha especulado sobre si la canción Te Felicito tenía alguna indirecta para su ex, pues la letra parece hablar de una infidelidad, aunque no hay nada declarado, los fans asumieron que contaba las escapadas que se daba Piqué con Clara Chía.

La principal preocupación del futbolista vendría porque desde que empezó su relación con la estudiante de 23 años han sido acosados por la prensa, por lo que nueva información sobre su relación podría ocasionar más atención de la prensa en la pareja, misma que intenta pasar desapercibida.

¿Cómo se conocieron Shakira y Piqué?

Ambos se conocieron en 2010

Shakira y Piqué se conocieron a meses de comenzar el Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010 donde ella interpretó el tema del mundial Waka Waka, mientras que él era uno de los jugdores estrella de la selección español.

Y aunque el futbolist apareció en el video musical de la canción, no se conocieron durante las grabaciones, si no que según la cantante, se vieron por primera vez cuando ella fue a Madrid para presentarse al festival Rock in Rio.

"Yo iba a cantar en Rock in Rio y luego me iba a Sudáfrica y él estaba también a punto de irse a Sudáfrica. Y bueno fue la primera vez que nos vimos", dijo la cantante.

