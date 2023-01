Piqué si le suplicó a Shakira regresar; esta es la prueba

Piqué habria "llorado y suplicado" para regresar con Shakira.

En medio del furor que sigue causado la canción de Shakira y Bizarrap, siguen revelándose nuevos detalles de la polémica separación que la cantante protagonizó con Piqué, y ahora se filtra que el exfutbolista si “suplicó” para qué regresarán. .

Todo indica que Shakira usó cada uno de los detalles de su separación con Piqué para lanzarse en su contra, lo que incluso ha causado una puesta crisis entre su ex y Clara Chía Martín.

Y es que al parecer Clara Chía y Piqué estarían enfrentando graves problemas, esto porque Shakira reveló que Piqué habría intentado retomar su relación, el detalle es que seguía con la joven estudiante.

Piqué “lloro y suplico” por regresar con Shakira

Shakira se habría negado a regresar con Piqué pese a las suplicas del futbolista.

La estrofa "Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores y me supliques”, en la canción de Shakira y Bizarrap, parece ser completamente verdadera, así lo reveló Jordi Marti, famoso paparazzi que ha seguido muy de cerca sus vidas.

Según información filtrada por Jordi, Shakira y Piqué se separaron en abril del 2022, esto luego de la que cantante descubrió la infidelidad del exfutbolista del Barcelona.

Sin embargo, un mese después Piqué habría regresado a la casa que compartía con Shakira y sus hijos en Madrid, para suplicarle que regresaran, lo que habría generado una fuerte discusión que originó la ruptura definitiva.

Cabe resaltar que cuanto Piqué le habría “suplicado” a Shakira regresar, todavía seguía en romance con Clara Chía, quienes se habría enterado de este detalle de la historia, tras el lanzamiento de la canción de la colombiana.

¿Qué paso entre Shakira y Piqué?

Pese a que eran consideradas una de las parejas más famosas y queridas de la farándula, la cantante Shakira y Piqué confirmaron su separación en junio pasado, luego de que comenzaron a especularse infidelidades por parte del exfutbolista.

Aunque al principio de su separación, Shakira y Piqué habrían mantenido las razones de su ruptura en secreto, todo parece indicar que fue porque la cantante descubrió una infidelidad del exfutbolista con Clara Chía.

