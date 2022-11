¿Piqué se retiró para no usar playera con el nombre de Shakira?

Con la polémica causada por el retiro de Gerard Piqué del fútbol profesional, debido a que el ex defensa del Barcelona podría haber usado una playa con el logo de Shakira, esto debido a que la plataforma Spotify es una principales patrocinadores del equipo.

Un corresponsal de la cadena ESPN dio a conocer que el club deportivo y Spotify ya han planeado los artistas que van a aparecer en las camisetas del Barcelona y confirmó que Shakira forma parte de ellos.

Por lo que surgió la suposición de que Piqué, podría haber elegido anunciar su retiro del balón píe para evitar usar una camiseta con el nombre de su ex, aunque son solo especulaciones, queda claro que el jugador profesional ya no tendrá que hacerlo.

Tras el inesperado anuncio, las críticas no se hicieron esperar y en las redes sociales se inundaron memes en relación al ex delantero y la letra de Monotonía, la reciente canción de Shakira, la cual dedico a su ex pareja.

En las redes Piqué compartió un video en el que narraba su vínculo con el fútbol donde señaló que “este sábado será mi último partido en el Camp Nou (...) Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. Pero ahora voy a ser yo el que les hable de mí”.

“Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más. Animaré a mi equipo. Y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos, tal como mi familia lo hizo conmigo”, afirmó.

¿Qué dijo Shakira sobre Piqué?

Corresponsal de ESPN confirmó que el nombre de la cantante aparecer en la camisetas del equipo

La estrella colombiana Shakira ha hablado con franqueza sobre la disolución de su matrimonio con el ex delantero del Barcelona. En publicaciones del mes de septiembre la cantante de Hips Don’t Lie aseguró que su ruptura es “una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida”.

Pero señaló que “la música ha traído luz” a su vida nuevamente y aclaró que su silencio al respecto de su ruptura era para procesarlo todo y señaló que la separación ha sido duro tanto para ella como para sus hijos.

“Como jugador de fútbol, él quería jugar fútbol y ganar títulos y yo tenía que apoyarlo. Es decir, uno de los dos tenía que hacer un sacrificio, ¿no?”, afirmó la cantante.

¿Quién es Clara Chía Martí?

Su actual pareja, de 23 años, es una joven de barcelona que estudia Relaciones Públicas

En La Verdad Noticias te contamos todo sobre Clara Chía Martí, la nueva novia de Piqué, una joven de 23 años, originaria de Barcelona y estudiante de Relaciones Públicas. Su primera aparición pública junto al ex delantero fue en el concierto de Dani Martín, en el Summer Cerdanya, en un video que se viralizó donde se puede ver la joven y a Piqué dándose un beso.

La joven y el futbolista se conocieron en una discoteca, donde trabajaba Chía Martí y Piqué solía frecuentar con sus compañeros de equipo. Fue en ese lugar donde el futbolista fue “flechado”, según fuentes cercanas a la pareja.

Medios señalan que Piqué le ha ofrecido a la joven un puesto de trabajo en su empresa Kosmos, la cual se dedica al desarrollo de proyectos deportivos.

