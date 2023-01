Piqué se muestra indiferente mientras Shakira prepara nueva canción contra él

Desde hace meses Shakira y Piqué no han dejado de qué hablar, tras conocerse su ruptura tras 12 años de relación y dos hijos en común, por lo que la cantante colombiana se ha dedicado a hacer música, mientras que el exfutbolista se ha dedicado a sus negocios.

En medio de esta ruptura, la famosa colombiana ya le ha dedicado tres canciones que han roto todos los rércords en las plataformas de música, pues su más reciente colaboración con Bizarrap, ha sido de lo más sonado en los últimos días

Como te dijimos en La Verdad Noticias, incluso se dijo que la famosa ya prepara una nueva colaboración con Karol G, en una canción que muchos afirman que será en contra de su ex, pero parece ser que Gerard se encuentra muy tranquilo al respecto.

Piqué se muestra indiferente ante nueva canción de Shakira

Entre los rumores de esta nueva colaboración y las claras indirectas de la colombiana en el BZRP Music Sessions 53, Piqué se ha mostrado sarcástico contestando a las letras de la colombiana, pero ahora parece ser que la nueva colaboración con Karol G le tiene sin cuidado.

Y es que, la prensa española ha captado al exfutbolista español más que contento, pues hace poco publicó la primera fotografía oficial con su novia Clara Chía y este domingo se ha dejado ver en las inmediaciones de la casa donde Shakira vive con su hermano Tonino y sus hijos para recogerlos.

El exfutbolista no ha querido develar como se encuentra con clara tras haber hecho oficial su relación, e incluso afirma Europa Press, que el futbolista ha dicho que no piensa en la nueva canción de Shaki, pero este se ha mostrado indiferente y ha esperado que sus hijos salgan de la casa de su ex.

Tras pasar varios minutos en las inmediaciones, Milán y Sasha se han subido al coche y han compartido de manera cariñosa con él, demostrando que en este momento lo único que le importa son sus hijos.

¿Quién es la nueva pareja de Piqué?

Desde hace meses Piqué ha estado saliendo con su nueva novia, Clara Chía Marti, una estudiante de relaciones públicas de 23 años de edad, que le habrían presentado sus amigos Riqui Puig y Gemma Iglesias, y con la que le habría puesto los cuernos a Shakira desde hacía almenos 6 meses.

Hace apenas unos días Piqué reveló la primera fotografía junto a la joven poniendo el estatus de "oficial" su relación, lo que ha dado de qué hablar, pues hasta el momento no habían hecho "pública" su relación.

