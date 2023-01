Piqué se burla de Shakira al confesar su canción favorita de Bizarrap

La última canción de Shakira con Bizarrap ha sido todo un éxito, aún después de varios días de su lanzamiento continúa siendo tendencia en las redes sociales.

En medio de la polémica, Piqué aclaró que en realidad es fan de las canciones de Bizarrap, y reveló cuál es su favorita de su extenso repertorio.

Piqué nuevamente se burla de Shakira

Piqué se burla de la canci{on de Shakira y Bizarrap.

Bizarrap es uno de los artistas más sonados en 2022 e inició el 2023 con el pie derecho al lanzar su canción con Shakira.

Su éxito ha sido tanto que todos andan cantando “Session #53” a todo volumen y como un himno femenino.

Fue durante un encuentro con el streamer DJ Mario durante el After Kings de la jornada 3 de la Kings League, cuando el exfutbolista reveló que en realidad él también es fan de este artista.

Por lo tanto, le preguntaron cuál es su sesión favorita de Bizarrap, a lo que él no se pudo quedar callado y en tono de burla dijo:

"Te lo diría, pero es que no sé los números", expres{o Piqué.

Y rápidamente completó diciendo: "la más reciente", refiriéndose a la "Session #53" de Bizarrap con Shakira.

En tono de broma, los presentes le dijeron “¿La más reciente que es, la de Quevedo, no?" y Piqué confirmando que hablaba sobre la de su ex esposa respondió "¿Esa es "Quédate", no?".

Sin duda el español tiene la daga directa en el corazón por la última canción de Shakira ya que es el más mencionado en la letra.

¿Cuál es la letra de “Session #53” de Shakira y Bizarrap?

"Session #53" de Shakira y Bizarrap.

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón

Y cuando te necesitaba

Diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa' novato'

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

Pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

Esto es pa' que te mortifique'

Mastique' y trague', trague' y mastique'

Yo, contigo, ya no regreso

Ni que me llores ni me supliquе'

