Piqué se burla de México e internautas lo acusan con el Canelo

Desde el verano, Piqué ha estado en el ojo del huracán por su polémica ruptura con la cantante colombiana Shakira, por lo que se ha vuelto un tema recurrente para los medios de comunicación, quienes no paran de hablar sobre la vida del ex defensa central del FC Barcelona.

Sin embargo, esta vez, el famoso se ha ganado el repudio de los mexicanos gracias a unos comentarios que solto y que causaron tanta molestía que inclusive varios internautas pidieron que el Canelo Álvarez salga al "quite".

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente Saúl "El Canelo" Álvarez, fue tendencia por arremeter contra Messi por supuestamente pisar la camiseta de la Selección Mexicana, por lo que muchos han visto en él un nuevo héroe dispuesto a defender de todo a los mexicanos.

Los comentarios de Piqué que ofendieron a los mexicanos

Fue el pasado 15 de diciembre cuando Gerard Piqué habló de su nuevo proyecto durante una transmisión en vivo de una plataforma de streaming, y ahí no evitó comentar al respecto de lo que sucedió con la selección mexicana en Qatar .

Acompañado de populares creadores de contenido, el ex de Shakira, hizo un comentario sarcástico y aunque en un principio sus acompañantes no quisieron reírse al final terminaron haciéndolo.

"Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el 'buen rendimiento' de la Selección Mexicana en el Mundial", expresó el ex defensa del FC Barcelona.

Aunque el rendimiento de la Selección Mexicana fue duramente criticado incluso por los mismos mexicanos, los internautas no perdonaron al español y hubo quien incluso quiso acusarlo con el Canelo Álvarez.

"Etiqueten a Canelo por favor", "¿Canelo escuchaste esto?", "Cuidado Piqué, Canelo va por ti", "Solo nosotros podemos criticar a nuestro amado Tri", "¿Cómo te atreves a burlarte de nuestra selección mexicana'", escribieron los internatuas.

¿Qué edad tiene Gerard Piqué?

El futbolista catalán tiene 35 años de edad

Actualmente, Gerard Piqué se ha retirado del futbol para continuar en activo como empresario a sus 35 años Piqué lo ha logrado todo en el mundo del futbol, ganando la UEFA Champions League, la Copa del Rey, la Super Copa de España, La Liga de España y siendo campeón del mundo en 2010 con su selección, por lo que sin dudas es uno de los jugadores que quedará inscrito en los muros de la fama del FC Barcelona y del mundo.

