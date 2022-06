Piqué pone en peligro la vida de los hijos de Shakira al huir de la prensa

Gerard Piqué no ha dejado de estar en el centro de la polémica desde que se anunció su separación con Shakira, y ahora se ha convertido en blanco de duras críticas luego de que se diera a conocer que puso en peligro la vida de sus hijos al intentar huir desesperadamente de la prensa española.

De acuerdo a las declaraciones de Jordi Martin, paparazzi y reportero del programa El Gordo y La Flaca de Univisión, él se encontraba a las afueras de la casa de los padres del defensa estrella del FC Barcelona para cuestionarlo sobre su situación amorosa actual. Sin embargo, el futbolista se percató de su presencia y abandonó el recinto a toda velocidad.

Ante dicha situación, el reportero comenzó a perseguirlo para así poder obtener una declaración en exclusiva por parte de él. Mientras tanto, la ahora ex pareja de la colombiana se saltaba altos y semáforos en rojo con tal de perderlo de vista, lo cual pudo haber puesto en peligro la vida de sus hijos al exponerlos a un posible choque.

Para su fortuna y la de los pequeños, ellos llegaron bien a su destino. El reportero los alcanzó y al ver que cargaban maletas les cuestionó si salían de vacaciones pero Gerard Piqué los ignoró. Ante la insistencia del reportero, el futbolista le insultó y le arrebató el teléfono celular, el cual quedó totalmente destruido.

“Les cuento que Pique me lanzó el teléfono al suelo y me dijo varios insultos, insultos que no pudimos captar por que el teléfono se hizo daño”, declaró Jordi Martin.