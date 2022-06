Piqué no dejará que sus hijos dejen España tras separación con Shakira

La separación de la pareja ha causado gran conmoción en redes sociales.

El pasado fin de semana te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Shakira anunció su separación con Gerard Piqué en medio de rumores de una infidelidad. Ahora, se han revelado más detalles de su ruptura e incluso aseguran que el futbolista español tomará medidas legales para evitar que sus hijos dejen España y se muden con su madre.

Una persona cercana a la pareja ofreció una entrevista exclusiva a la revista TVNotas, en la cual se revela que la cantante colombiana tiene planes de dejar Barcelona y mudarse con sus hijos a su mansión ubicada en las Bahamas. No obstante, sus intenciones podrían verse arruinadas por la decisión de su hoy ex pareja.

Una fuente cercana a la pareja asegura que el futbolista no dejará que sus hijos dejen Europa.

“Con todo esto, ella ya no quiere seguir viviendo en Barcelona, ella en realidad no tiene acá familia o amigos cercanos, aparte de los de Piqué, y al parecer quiere regresar a su mansión en Bahamas… El problema es que Gerard no quiere que los pequeños se vayan”, declaró dicha persona en la entrevista publicada este martes por la editorial Notmusa.

Para lograr su cometido, el defensa del FC Barcelona podría recurrir a sus abogados. En lo que respecta a cómo tomaron Sasha y Milan la noticia de la separación, se reveló que solo uno de ellos está enterado y que dicha situación lo ha afectado demasiado. Por tal motivo, ellos buscan manejar el caso con mucho tacto y así no perjudicarlos emocionalmente.

Le encontró un video prohíbido en el celular

Aseguran que la cantante encontró videos intimos en el celular de su pareja que le enviaba a otras mujeres.

De igual modo, la persona confirmó que el rompimiento de su relación se debe a una infidelidad. Sin embargo, también se menciona que la decisión se tomó luego de que ella encontrara videos subidos de tono que él le había enviado a otras mujeres por medio de redes sociales.

“Por un video que no solo evidencia que Gerard le fue infiel, sino que está muy subidito de tono… Lo envió no solo a una chica, sino a varias, a las que les decía lo mismo, que ellas le provocaban que se pusiera así de prendido”, fueron las declaraciones sobre Gerard Piqué, de quien también se ha dicho que tenía una relación abierta con la colombiana.

Finalmente, se aseguró que la relación se fue desgastando con el paso de los años debido a que ambos estaban bastante enfocados en sus respectivos trabajos. No obstante, se destacó el hecho de que Shakira también dedicó gran parte de su tiempo a su labor como madre.

¿Por qué se han separado Shakira y Piqué?

La pareja pide respeto por su privacidad y la de sus hijos.

Tras casi 12 años de romance y luego de formar una hermosa familia junto a sus hijos Milán y Sasha, Shakira anunció el fin de su relación sentimental con Gerad Piqué por medio de un comunicado compartido a la agencia EFE el pasado 4 de junio y en medio de rumores de una presunta infidelidad por parte del futbolista español hacia la cantante colombiana.

Fotografías: Redes Sociales