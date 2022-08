¿Piqué le pedirá perdón a Shakira? Esto es lo que dice una famosa vidente

Las predicciones de Padme Vidente han causado controversia en redes sociales.

Hace un par de días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Gerard Piqué ya no tiene problema en presumir que se dio una nueva oportunidad en el amor junto a Clara Chía Martí, una joven de 23 años de edad. No obstante, las artes de la adivinación auguran que su romance no tiene mucho futuro y que él pronto buscará regresar a los brazos de Shakira.

De acuerdo a las predicciones de Padme Vidente, el nuevo noviazgo del defensa estrella del FC Barcelona durará hasta donde llegue la pasión y el deseo. Después de eso, él se dará cuenta de su error y tratará de enmendarlo pidiéndo perdón a la mujer que por más de 10 años fue su pareja y se convirtió en la madre de sus dos hijos.

“Y bueno, Piqué, ¿cuánto tiempo va a durar este noviazgo? En realidad yo le estoy preguntando a mi oráculo, y me dice que más tarda en cantar un gallo que en que se truene este noviazgo. No veo en realidad que vaya a durar mucho tiempo, únicamente cuando pase el deseo, la pasión”, dijo Padme Vidente sobre la nueva novia del futbolista español.

Piqué y Clara Chía Martí ya no ocultan su amor

La revista publicó fotos exclusivas del defensa estrella del FC Barcelona junto a Clara Chía Marti en La Costa Brava

Las predicciones de la pitonisa mexicana llegan tan solo unos días después de que Gerard Piqué y Clara Chía Martí fueran captados en una actitud muy romántica en el concierto que Dani Martín ofreció en el Summerfest Cerdanya en Gerona el pasado viernes 19 de agosto, siendo esta la primera vez que se dan un beso sin importarles la presencia del público.

De igual modo, la nueva pareja ha acaparado las miradas de todo el mundo al aparecer en la portada de la revista española ¡Hola!, lo cual desató la furia de algunos cibernautas, quienes no han dudado en defender a la intérprete de 'Waka Waka' de lo que ellos consideran crueles burlas por parte de su ex pareja.

¿Cuál fue el motivo de la separación de Shakira y Piqué?

La hoy ex pareja ha pedido a sus respectivos fans, a la prensa internacional y al público en general que respeten su privacidad.

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación a principios de junio pasado entre rumores de presunta infidelidad. Desde aquel entonces, la pareja ha estado inmersa en el escándalo por la custodia legal de los hijos y la repartición de bienes, además de que constantemente lidian con el acoso de la prensa.

Fotografías: Redes Sociales