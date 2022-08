Piqué ha logrado que los hijos de Shakira convivan con su nueva novia

El futbolista español ha querido que sus hijos conozcan y convivan con su nueva pareja.

Han pasado casi tres meses desde que Shakira anunció el fin de su romance con Gerard Piqué y el tema sigue dando de que hablar en las redes sociales. Ahora, la prensa española ha revelado que el futbolista español ha logrado que sus hijos conozcan y convivan con Clara Chía Martí, su nueva pareja.

De acuerdo al periodista Carlos García López, el central estrella del FC Barcelona consintió a Milán y Sasha llevándolos a un evento de videojuegos que se llevó a cabo en Barcelona el pasado 3 de julio. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que en dicho lugar también se encontraba su nueva novia, por lo que el contacto fue inevitable.

La nueva pareja del futbolista mantiene una buena relación con los hijos de la colombiana.

A estas declaraciones se le suman las del periodista Jordi Martin, quien reveló en exclusiva para el programa El Gordo y La Flaca que la joven de 23 años es quien se hace cargo de los pequeños cuando estos van a las oficinas de Kosmos, la empresa del futbolista español y en donde surgió su nueva pero muy polémica historia de amor.

Shakira busca mudarse con sus hijos a Miami

Se ha revelado que la barranquillera tiene intenciones de dejar España y mudarse a Miami junto a sus hijos.

Dicha situación no ha sido del agrado de Shakira o al menos es lo que dicen los rumores que circulan en redes sociales, los cuales aseguran que ella está haciendo todo lo posible para mudarse a Miami e iniciar una nueva vida con sus hijos lejos del escándalo que produjo su separación.

No obstante, el central estrella del FC Barcelona parece no estar de acuerdo con dicha situación, provocando así una pelea entre la ex pareja. Se dice por ahí que ambos están luchando por la custodia de Milan y Sasha, además de que se disputan los bienes que cosecharon a lo largo de una década de relación.

¿Cuándo se separó Shakira de Piqué?

La cantante ha pedido a la prensa, los fans y al público en general que respeten la privacidad de sus hijos, algo que claramente no ha ocurrido.

Tras verse envueltos en rumores de una presunta infidelidad por parte del futbolista español, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación el pasado 4 de junio tras 11 años de relación. Desde aquel entonces, la pareja lidia con el acoso de la prensa y las redes sociales mientras deciden quién se queda con la custodia de sus hijos.

Fotografías: Redes Sociales