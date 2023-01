Piqué fingió su amor por Clara Chía, este es el verdadero interés en su noviazgo

La noticia sobre la separación entre Piqué y Shakira, conmocionó el mundo de los espectáculos hace ya más de seis meses, pues la pareja se encontraba junta desde hacía 12 años, en los que tuvieron a sus dos hijos, Milán y Sasha.

Desde entonces, los titulares de los diarios se han volcado sobre ambos famosos para conocer los pormenores de su ruptura y de su futuro en solitario.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente se ha dado conocer el primer reencuentro que tuvieron los famosos tras la polémica de Piqué mostrando a su hijo en una transmisión de Twitch, pero ahora ha salido nueva información sobre el su noviazgo con Clara Chía los verdaderos motivos del exfutbolista par salir con ella.

Esta es la verdadera razón por la que Piqué sale con Clara Chía

Piqué fingió su amor por Clara Chía, este es el verdadeo interés en su noviazgo

La semana estará muy agitada para el exefensa central de FC Barcelona, pues este miércoles se espera la colaboración de Shakira con BIzarrap, misma en la que evidentemente será mencionado.

Pero esto no es todo, pues, en el programa Chisme No Like, han revelado cuál sería el verdadero interés que tuvo el catalán para haber iniciado su noviazgo con Clara Chía Martí, y es que al parecer hay un motivo oculto detrás de esto.

Y es que el tío de Clara es Yordi Chía, un accionista del FC Barcelona y abogado importante que tiene muchas conexiones, y su relación con Yordi podría ser fundamental para Piqué, quien ahora apunta a ser presidente de dicho club español.

Esto se complementa con los rumores de que la intención de Piqué era cerrar negocios importantes, por lo que parece ser que el exfutbolista está buscando sacarle ventaja a su situación con su nueva novia.

¿Cuándo inició la relación entre Clara y Piqué?

Existen muchos dichos sobre la relación entre Clara y Piqué, pues, se habla que se conocieron en 2019 y empezaron a frecuentarse, aunque otros apuntan que no fue hasta 2021 cuando comenzaron con la relación.

La verdad sea dicha, se cree que la relación tiene más de un año y según el periodista Jordi Martín, en diciembre pasado la pareja celebró el año como pareja; es decir, al menos seis meses antes de que se oficilizara la ruptura con la cantante colombiana.

Por lo pronto, parece ser que tras la mudanza de Shakira a Miami, la estudiante de 23 años y el exfutbolista estarán buscando hacer una vida en pareja sin salir de Barcelona, y se dice que podría cumplirle el deseo a Piqué de darle un hijo.

