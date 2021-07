Piqué expone a Shakira al natural y sin filtros

Una de las parejas más populares en el mundo del espectáculo es la que conforman Shakira y su esposo Gerard Piqué, el futbolista del Barcelona.

La pareja tiene dos hijos y tras poco más de 10 años de relación, aún siguen causando el mismo impacto que cuando dieron la noticia al mundo de su romance.

Y es que aunque su amor no es ningún secreto, no siempre nos regala imágenes tan especiales en las redes sociales, y esta vez fue el esposo de Shakira, Gerard Piqué, quien mostró a la cantante al natural y sin filtros.

Pique y Shakira se muestran reales

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el defensa del Barca compartió la imagen en donde aparece abrazado a la intérprete de “Loca”, ambos mostrando un look un poco desaliñado, con el cabello revuelto.

Pero lo que más llamó la atención es que la etiqueta #NoFilter estaba presente, lo que demuestra que para la intérprete de Girl Like Me no es necesario aparentar ser algo que no es para agradar al público.

Shakira prepara gira 2022

Shakira estaría preparando gira

El 2022 pinta para ser un año muy especial para la exitosa pareja, y es que este año será el mundial de Qatar 2022, por lo que, de ser convocado, Piqué tendrá que ponerse el uniforme de España y defender a su equipo.

Mientras que hay rumores de que la cantante colombiana estaría trabajando en un nuevo álbum y una gira mundial para ese mismo año, por lo que, aunque probablemente haya distancia de por medio entre ambos, encontrarán la manera para estar presente en los momentos más importantes.

¿Te gusta la pareja que forman Gerard Pique y Shakira?

