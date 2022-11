Piqué deja plantada a Shakira en reunión clave para acuerdo de custodia de sus hijos

Hace apenas unos días Piqué se robó todos los titulares de los medios de comunicación al disputar su último partido como jugador profesional, momento en el que estuvo acompañado de sus hijos Sasha y Milán, y de su novia Clara Chía Martí, sin embargo ahora el futbolista se encuentra en el ojo de los medios de comunicación tras no asistir a la reunión con Shakira sobre la custodia de sus hijos.

Y es que mientras la cantante colombiana se encuentra disfrutando de su éxito profesional con Monotonía, el ex futbolista español parece querer enfocarse y encauzar su vida a sus negocios y disfrutar ahora de sus hijos y de su novia .

Como te dijimos en La Verdad Noticias, incluso después de su retiro el ex de Shakira estuvo en medio de la polémica al filtrarse un vídeo donde supuestamente se encontraba con damas de compañía, y ahora el que no haya asistido a la reunión con shakira lo pone en una mala posición con la custodia de sus hijos.

Piqué no asiste a reunión con Shakira

Shakira y Piqué se separaron tras 12 años de relación

La reunión a la que el ex futbolista español no asistió era para determinar quién se quedará con la custodia de sus hijos, esta sería la quinta que han tenido la pareja, por lo que para esta fecha Shakira había planeado un encuentro amistoso, pues incluso pidió un servicio de catering (comida) para que todo fuera ameno, sin embargo el ex central del Barcelona nunca apareció.

Varios medios internacionales aseguraron que Gerard no asistió por estar indispuesto tras la celebración que tuvo después de retirarse del fútbol profesional, misma en la que estuvo acompañado por sus amigos y su novia Clara Chía Martí.

Sin embargo a pesar de no haber asistido, el que sí lo hizo fue su abogado Ramón Tamborero, el litigante mostró buena cara ante los medios al salir de la mansión de la cantante colombiana, aunque aseguró que el no asistir a la reunión no lo hizo para favorecer a la colombiana en el tema de la custodia: “Mucha voluntad, sino no estaríamos aquí”

A pesar de la ausencia del culé se espera que pronto se llegue a un acuerdo con Shakira para determinar cómo será la convivencia con sus hijos,

¿Quiénes son los hijos de Shakira y Piqué?

Shakira y Piqué estuvieron juntos durante 12 años en los que los famosos tuvieron dos hijos, Sasha y Milán. Milán es el hijo mayor de la pareja mismo al que tuvieron a los dos años de comenzar su relación, nació el 22 de enero de 2013 por lo que actualmente tiene 9 años de edad y es un gran apasionado de los deportes pues practica fútbol y también béisbol donde forma parte de la selección catalana de menores de 10 años, además de que también tiene talento para la música pues toca la batería y el pienao.

Por su parte Sasha nació el 29 de enero del 2015 y ahora mismo cuenta con siete años de edad, también es un apasionado de los deportes donde practica el tenis, las artes marciales y el surf.

