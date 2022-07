¿Piqué aprobó la mudanza de Shakira y sus hijos? Esto han revelado

Tras el escándalo que ha ocurrido sobre la separación entre Shakira y Gerard Piqué, han surgido varios comentarios sobre los famosos, pero lo que ha causado todo un revuelo ha sido en qué términos quedarán la cantante y el futbolista con respecto a sus dos hijos.

Y es que, en La Verdad Noticias te hemos informado de lo que ha ocurrido con la intérprete, incluso el programa "Chisme No Like" aseguró que la artista habría intentado arreglar sus diferencias con Piqué haciendo terapia de pareja, pero el futbolista dijo que no.

Por otro lado, en las noticias de la farándula te informamos que surgieron fuertes especulaciones de que Gerard le fue infiel a la cantante con una mujer de 22 años de edad, y que la joven estaría trabajando en una de las empresas del futbolista.

Shakira podría viajar a Miami con sus hijos

La cantante y sus hijos Sasha y Milan

De igual forma han comentado que desde hace más de dos meses la cantante estaba arreglando los asuntos migratorios para llevar a sus hijos a Estados Unidos, pues han especulado que la famosa ha estado haciendo arreglos en la mansión que tiene en Miami.

Cabe mencionar que la propiedad de Miami la adquirió cuando era novia de Antonio de la Rua, pero cuando llegó a su vida Piqué, decidió irse a Barcelona. Por otro lado, aseguran que la mansión vale aproximadamente 10 millones de dólares.

Ante el revuelo que ha causado el escándalo, han dado a conocer que Piqué le firmó los papeles que autoriza que la famosa pueda sacar a sus hijos de España. Por otra parte, la artista, Piqué y sus hijos estuvieron en Estados Unidos por diferentes razones.

¿Qué canción le dedicó Shakira a Piqué?

Aseguran que la cantante le dedicó "Te felicito" a su ex

Los usuarios se han preguntado qué canción le dedicó Shakira al futbolista Piqué, pues todo apunta que se trata de la canción "Te felicito", pues luego de que se dio a conocer la separación de la pareja, la letra de aquel tema despertó curiosidad.

