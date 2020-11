¿Pionero del reggaetón arrepentido del éxito? A esto se dedica ahora El General

Todo género musical tiene pioneros, y el reggaetón no es la excepción, pues a pesar de que ahora se reconoce a varios exponentes a nivel mundial como Maluma, Bad Bunny, Daddy Yankee y J Balvin, debes de saber que El General fue uno de los primeros cantantes en poner a bailar a millones de personas con sus canciones.

El General fue el nombre artístico de Edgardo Armando Franco, cantante originario de Panamá que se volvió un fenómeno mundial a principios de la década de los 90 gracias al sencillo ‘Te ves buena’ y al disco ‘Muévelo con El General’, del cual se desprende el hit ‘Muévelo, muévelo’.

Edgardo era parte de una ola de artistas latinos como Nando Boom, Chicho Man y Killer Ranks, entre otros que en ese entonces fusionaban el reggae, el dub y otros ritmos caribeños, experimento que terminó siendo conocido mundialmente como el reggaetón.

¿A qué se dedica ahora El General?

Tras lanzar varios discos que lo posicionaron como uno de los artistas latinos más importantes del momento, fue en el 2004 y sin dar muchas explicaciones que El General decidió retirarse de la música, pero dos años después, volvió a dar de qué hablar, pues se difundió un video donde reniega de las canciones que lo hicieron famoso.

Edgardo Armando Franco, mejor conocido como El General, se arrepiente de su pasado en el mundo de la música.

"Tenía sueños cuando era pequeño de ser un cantante famoso... Me puse a escuchar esas malas compañías que tenía antes y ellas me jalaron como un anzuelo. Las letras de las canciones causaban conflicto con mi consciencia. Me ofrecieron bebidas alcohólicas para calmarme y ya me sentía un poco más a gusto, empecé a cantar y eso sonó en las radios”, relató.

“Eso fue un trofeo por parte de Satanás, por haber abandonado a Jehová. Entonces me hice adicto a los aplausos”, añadió El General, quien ahora es Testigo de Jehová en su natal Panama.

Sobre su retiro de la música que lo volvió famoso, el ex cantante señaló que "El camino para volver a la verdad fue algo difícil. Cada vez que me iba a retirar, siempre había un contrato más grande. Tuve que tomar decisiones drásticas. Pero la última dije: ‘No me importa lo que me ofrezcan, tengo que volver a Jehová, tengo que cumplir mi voto’.

