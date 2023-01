"Pinocho" va por los BAFTA 2023

Guillermo del Toro | Nominado a los BAFTA

La película Pinocho, del director mexicano del Guillermo del Toro, fue nominada a los premios BAFTA 2023 en las categorías de mejor película de habla no inglesa y mejor filme de animación.

Ana de Armas también fue postulada por su papel protagonista como Marilyn Monroe en Blonde, competirá en esa categoría junto con Cate Blanchett Tár, Viola Davis The Woman King/ La Mujer Rey, Danielle Deadwyler Till/ Till - El Crimen que lo cambió todo, Emma Thompson Good luck to you, Leo Grande/ Buena suerte, Leo Grande y Michelle Williams The Fabelmans/ Los Fabelman.

En la categoría a mejor filme extranjero, Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, aspirará al galardón junto con All Quiet on the Western Front/Sin novedad en el frente, Corsage/La emperatriz rebelde, Decision to Leave y The Quiet Girl.

La cinta Bardo, falsa crónica de unas cuentas verdades, del mexicano Alejandro Iñárritu, que narra la crisis existencial a la que se enfrenta un periodista y documentalista mexicano al regresar a su país se quedó fuera de las nominaciones.

Los premios se entregarán en Londres el próximo domingo 19 de febrero.

Juan Manuel Navarro reconoce trabajo de Del Toro

Juan Manuel Navarro, uno de los dos periodistas mexicanos con derecho a voto en los Globos de Oro, galardón que obtuvo recientemente Del Toro por su película Pinocho, dijo que del director debemos de aprender como mexicanos en creer en uno mismo, en ser persistentes, en nunca bajar los brazos.

"Creer en tus proyectos y en tus sueños, en que a pesar de que en el camino hay muchas piedras y obstáculos de gente que te dice no lo puedes hacer, seguir con tu idea. Porque en Hollywood es muy fácil que caigas en complacer a los demás, llegas con un proyecto y los estudios piden que lo cambies para que lo acepten, pero en el caso de Del Toro él va con su idea hasta lograrla. Gracias a sus sueños ha realizado sus proyectos, ganado premios y ser reconocido y seguir en lo mismo. Y también es admirable su humildad, le gusta ayudar a la gente, en especial a los jóvenes", concluyó el periodista.