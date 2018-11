Pinochet saboteó concierto de Queen por homofobia en Chile

FBMD01000a7a0d0000012f0000ba580000dc5800001a590000c3620000ae930000c99c0000eb9c0000219d000023f20000Pinochet saboteó concierto de Queen por homofobia en Chile

Su desastroso pasó de Queen por México, fue sólo una de las muchas penosas vivencias en América Latina de la banda más importante del momento, y es que en el continente sudamericano ocurrió otra terrible tragedia para los fans de los ingleses.

En México fue por la pésima organización y la corrupción de las autoridades lo que logró que en 1981 se cancelaran seis de los nueve conciertos preparados para el país, pero en Chile fue la homofobia que impidió que los intérpretes de 'Bohemian Rhapsody' tocaran en Santiago de Chile.

En la misma gira de 1981 'The Game Tour' en la que se declinaron conciertos en México, en Chile se canceló la que sería la primera presentación de Queen.

En 1985 en plena promoción del disco 'The Works' (1984) la banda se encontraba en gira, después de haberse presentado en el recién nacido Rock In Río, la fiebre de Queen y Freddie Mercury era muy grande en esa parte del mundo.

Sería el 24 de enero de 1985 que los intérpretes de 'Another One Bites The Dust' se presentarían en el Estadio Nacional de Santiago en Chile, sin embargo, el concierto se canceló por órdenes directas del gobierno al mando, así es Pinochet...

Recientemente la banda lanzó el álbum 'The Works' y con este el sencillo 'I Want To Break Free' en abril de 1984, sin embargo el video de este sencillo incluía la imagen de Freddie Mercury, John Deacon, Brian May y Roger Taylor vestidos de mujer.

Esto y el cabello largo de Brian May, escandalizó a Margarita Riofrío, esposa del almirante Merino, de la junta militar, quien se encargo de mostrarle el video 'I Want To Break Free' a Lucia Hiriart, esposa del dictador Augusto Pinochet (líder de la Dictadura Militar de Chile de 1973 a 1990) quien tomó una absurda decisión.

Las señoras conservadoras convencieron al odiado personaje chileno de que se cancelara el concierto y según su propio criterio el evento programado para el 24 de enero de 1985 quedaba cancelado porque “promovía la homosexualidad”, con este argumento meramente homofóbico Pinochet logró arrancar a Chile uno de los eventos que pudo pasar a la historia como uno de los mejores conciertos.

Roger Taylor mencionó al respecto “Todo lo que recuerdo es haber pensado que era fantástico poder tocar en Chile, y luego vino la decepción cuando no nos permitieron ir a Santiago”. Una dura decepción más para Queen en América Latina.