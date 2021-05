Pink se presenta en los Billboard Music Awards 2021 acompañada de su hija

Pink aceptó el codiciado premio ICON el domingo en los Billboard Music Awards 2021. Ella es una de las únicas nueve artistas en recibir el honor, y su hija, Willow, se unió a ella para su increíble actuación musical.

La niña de 9 años voló de manera impresionante por el aire cuando Pink inició su actuación con su dúo, "Cover Me in Sunshine". Después, Willow salió del escenario cuando su mamá apareció con un nuevo atuendo para cantar "All I Know So Far".

La estrella pop-punk luego hizo la transición a algunos de sus otros éxitos musicales, como "So What" y "Just Give Me a Reason". En La Verdad Noticias te presentamos los detalles del premio que recibió.

Pink recibe el premio ICON de Billboard

La cantante en la Alfombra Roja de los Billboard Awards 2021

Mientras aceptaba su premio de manos de Bon Jovi, la artista de 51 años se burló de su enamoramiento de la infancia con el músico antes de descubrir que estaba casado.

"Me alegra que hayas encontrado el amor duradero, pero me rompiste el corazón", bromeó. "Tomo esto como una disculpa". En cuanto a su premio ICON, la cantante dijo amablemente que "acepta".

"Gracias", compartió, antes de ofrecer accesorios a su hija. "Willow lo clavó. Jameson, lo clavó. Amo lo que hago y amo a la gente con la que puedo hacerlo. Y somos bastante buenos en lo que hacemos".

"Pero no importaría si nadie viniera a vernos y jugar con nosotros, así que a todos ustedes y en todo el mundo, gracias por venir. Gracias por dejándonos sentir juntos. No puedo esperar hasta que podamos hacerlo de nuevo, para que podamos sudar el uno por el otro", continuó.

"Y esto es un absoluto honor. Sueña en grande, porque si se hace realidad. ¡Gracias!".

El premio ICON de Billboard Music Awards reconoce a los artistas que han alcanzado la excelencia en las listas de Billboard y han dejado una huella duradera en la industria de la música.

Los homenajeados anteriores de ICON incluyen a Garth Brooks, Cher, Neil Diamond, Celine Dion, Jennifer Lopez, Prince, Stevie Wonder, Janet Jackson y Mariah Carey con Pink uniendose a la lista este 2021.

Antes de aceptar el premio, la estrella habló con Nischelle Turner sobre su impresionante carrera. "Creo que hay algo que decir a favor de la perseverancia", compartió Pink. "Siempre les he dicho a todos, 'Soy como un sarpullido, no voy a ir a ningún lado', y aquí estoy".

Los Billboard Music Awards se transmiten en vivo el domingo a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT en NBC. Puedes conocer al resto de los ganadores además de Pink, en nuestra cobertura completa de esta noche.

