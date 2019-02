Pink recibe su estrella en el paseo de la fama (FOTO)

Alecia Beth Moore, mejor conocida como “Pink” es una de las cantantes más famosas en estados unidos y a nivel internacional pues con más de 20 años de trayectoria, se ha posicionado como uno de los iconos en la música pop. Por lo que incluso fue considerada para el espectáculo de medio tiempo del Superbowl el domingo pasado, aunque al igual que Rihanna, rechazó la oferta.

Ahora la famosa actriz recibe un gran reconocimiento por su talento.

La famosa cantante tiene en su repertorio logros como 3 premios Grammy, 1 Emmy, 1 MTV Video Busic Award, y ha sido nombrada como la artista pop de la década por Billboard, por lo que su éxito es claramente innegable, esto se confirma con su record de más de 90 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Ahora recibe un reconocimiento digno de su talento, pues tras casi 24 años de carrera artística, le han otorgado su estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

"Porque siempre supe cuáles eran mis puntos fuertes. No vendo sexo, no vendo perfume, no soy la más bonita, no soy la mejor. Soy muy dura y tengo suficiente. Talento y trabajo en mi maldito oficio, agaché la cabeza y ganó. He logrado exactamente lo que quería lograr”.