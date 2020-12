Pink habla del COVID-19 y otros PROBLEMAS de salud que enfrentó este año (FOTO)

La superestrella del pop de 41 años, Pink, acudió a Instagram el viernes (18 de diciembre) para compartir una larga lista de problemas de salud que ha experimentado durante el año pasado, incluida una batalla con COVID-19.

"¡Como si sobrevivir al covid no fuera suficiente para este sándwich de caca de un año! Bueno, me quité los puntos al secar esa copa de vino, eso salió bien. Luego me recuperé de mi primera infección por estafilococos sin ninguna razón ¡Así que pensé que me fracturaría el tobillo! " Pink subtituló una foto de ella misma en una cama de hospital.

La cantante Pink y su hijo dieron positivo a COVID-19

Pink superó el COVID-19

Como informamos en La Verdad Noticias, a principios de abril, la cantante ganadora del Grammy reveló que ella y su hijo de 3 años, Jameson, dieron positivo por coronavirus. En un ensayo para NBC News, llamó a la experiencia "la experiencia más desafiante física y emocionalmente por la que he pasado como madre".

La cantante Pink todavía mantiene su sentido del humor a pesar de su año desafiante.

"Más tarde, esta noche, me meteré dentro de un pollo crudo y veré si no puedo ver cómo es la salmonela. 2020 es el regalo que sigue dando", bromeó en su publicación, donde se la ve dando un pulgar hacia arriba.

La artista reveló que su tobillo fracturado fue el resultado de "correr escaleras abajo tratando de ver la estrella de Navidad", refiriéndose a una estrella rara que aparecerá por primera vez en cientos de años el 21 de diciembre.

"¡Felices vacaciones a todos! ¡Quién quiere un Negroni!" concluyó la cantante Pink.

