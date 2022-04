Pink evita que su hija sea adicta a la tecnología al prohibirle tener un celular

La decisión de la cantante ha sido aplaudida por los cibernautas.

La cantante Pink causó controversia en redes sociales al revelar que no está de acuerdo con que los niños tengan acceso a la tecnología. Por tal motivo, ella ha tomado la drástica decisión de no permitir que sus hijos tengan teléfono celular, esto con el fin de evitar que se vuelvan dependiente de él.

En una nueva entrevista, la cantante señaló que la tecnología es un arma de doble filo para los adultos, pues ofrece beneficios increíbles y al mismo tiempo es capaz de generar una fuerte dependencia. Un caso similar ocurre con los niños, lo cual le resulta preocupante.

Willow le ha pedido a su madre que le deje usar el celular, pero ella no accede a su petición.

“Hay un lado luminoso y un lado oscuro en la tecnología en general… Tengo una niña de 10 años que no tiene teléfono, aunque ayer me señaló: 'Sabes, la mayoría de los niños de mi clase, quinto grado, tienen teléfono'. Eso no mueve mi aguja. No me importa”, declaró la intérprete de ‘So What’ en entrevista con Carson Daly para el sitio web TODAY.

No está en contra de la tecnología

La cantante ha buscado la manera de que sus hijos usen la tecnología sin convertirse en adictos.

Por su parte, el presentador Carson Daly revela que su hijo de 12 años utiliza el teléfono celular para navegar por Internet, lo cual le molesta y reprende de vez en cuando. Al ser cuestionada sobre si su postura es “muy dura y anticuada”, ella contestó que no está en contra de la tecnología y que solo es buscar la manera de regular el consumo en los niños.

“Nosotros mismos no podemos ser dinosaurios como padres, tenemos que aceptarlo y controlarlo”, declaró la interprete de éxitos como ‘Stupid Girl’, ‘Fuckin’ Perfect’ y ‘Just Give Me A Reason’, quien ha demostrado en más de una ocasión que defenderá a sus hijos de las duras críticas.

¿Qué edad tiene Pink?

Hoy en día, es una de las artistas más importantes de la música a nivel mundial.

Alecia Beth Moore, mejor conocida en el mundo de la música como Pink, nació el 8 de septiembre de 1979 en Doylestown, Pensilvania, Estados Unidos; por lo que ahora tiene 42 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, ella es la artista femenina más reproducida del Reino Unido en este siglo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales