Pink SUPERA al Covid y surfea mientras PRESUME sus fuertes piernas (VIDEO)

Pink siempre ha estado orgullosa del cuerpo que tiene y está agradecida por sus "muslos de trueno", que le permitieron aplastar por completo una sesión de wakesurf en el lago en una nueva foto.

Después de luchar contra un caso horrible de COVID-19 en marzo y abril, la salud de Pink ha vuelto y está tan fuerte como siempre.

La cantante de 40 años montó las olas como una profesional en una tabla de wakeboard en una foto de Instagram que compartió con los fanáticos el 18 de agosto.

Pink presume sus “muslos de trueno”

La madre de dos niños mostró sus piernas fuertes y poderosas maniobrando la tabla a través de la estela de un bote.

Se burló de sus miembros musculosos, subtitulando la foto: “Siempre me pregunté por qué Dios me dio muslos de trueno. Es porque sabía que los usaría".

La cantante de "Beautiful Trauma" siempre ha sido empoderadora con su cuerpo, y esta vez no fue una excepción.

La cantante de cuerpo positivo agregó los hashtags "#strongismygoal" y "#joyful" a su publicación, que recibió emojis de aplausos de la supermodelo Gisele Bundchen, de 40 años.

El chef y amigo ciclista Jason Roberts le dijo a Pink en los comentarios: "Los recuerdo con fuerza piernas aplastando 100 millas para alimentar a los niños hambrientos @ chefscycle… las habilidades se están multiplicando”, refiriéndose a Pink en bicicleta 100 millas en un día en 2017 para recaudar dinero para la organización benéfica No Kid Hungry.

Bromeando sobre su figura a un lado, el esposo de Pink, Carey Hart, de 45 años, y sus dos hijos, su hija Willow, de 9, y su hijo Jameson, de 3, están en un viaje en bote donde ha estado compartiendo fotos de IG de su adorable familia.

Parece que están en una escapada al lago Nacimiento del centro de California en el condado de San Louis Obispo, donde la familia estuvo de vacaciones en junio de 2019.

Pink compartió un video de Carey sosteniendo a Jameson mientras lo llevaba a una sesión de wakeboard el 17 de agosto, mientras DJ Snake y Lil Jon 'smash 2013 "Turn Down For What" sonaba de fondo a bordo del barco.

Carey compartió el mismo video en su página de IG y dijo: “¡¡¡¡La emoción es real !!!!! El primer día de Jamo en la tabla de surf @hyperlitewake con papá. ¡El niño está loco! Mire en la marca de 30 segundos cuando comienza a dirigirse hacia @liljon. Dijo que es su canción favorita. Estoy más que feliz de tener estos momentos con mi familia. Estoy tan feliz de tener mi bote @mcboatcompany para hacer estos recuerdos. Que tengan todos una gran semana".

¡Qué manera de pasar un lunes!

En una foto súper preciosa, Pink compartió una selfie sosteniendo a Jameson mientras descansaba su cabeza en su hombro cuando aún usaba su chaleco salvavidas. Parecía como si estuviera cansado de su primera sesión de wakeboard, y parecía casi dormido.

La sonriente cantante subtituló la conmovedora foto instantánea del 17 de agosto: "Los días en el lago son los mejores".

TE PUEDE INTERESAR: Pink Revela el infierno que vivió cuando su hijo contrajo Coronavirus

Después de la terrible crisis de salud que atravesaron Pink y Jameson con COVID-19 en marzo y abril, donde estaban tan increíblemente enfermos, es tan bueno verlos felices, sanos y activos.