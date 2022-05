Pink Floyd en planes de vender su catálogo musical en 500 millones de dólares

Todas las canciones de la famosa banda se podrían vender por millones/Foto: Rotulatumismo

Pink Floyd es una de las bandas de rock más influyentes de este género musical. El grupo británico tiene grandes éxitos como “Another brick in the wall”, “Comfortably numb”, “Wish you were here”, entre muchos otros. Ahora, se ha revelado que todo el extenso catálogo de la agrupación podría ser vendido por 500 millones de dólares.

De acuerdo con el medio Financial Times, las disqueras Warner Music y BMG, empresa de gestión musical alemana aliada al fondo americano KKR, están en pláticas para comenzar la venta del famoso catálogo musical de la banda.

El acuerdo podría superar los 500 millones de dólares, según el diario financiero que cita fuentes cercanas al caso. Como te informamos en La Verdad Noticias, Pink Floyd lanzó una canción hace poco, después de 30 años, para apoyar a Ucrania en medio de la guerra.

Las canciones de Pink Floyd se venderán por millones

El medio especializado ha revelado que incluso la venta de la música de Pink Floyd podría incluso superar el monto de la venta el año pasado del catálogo de Bruce Springsteen a Sony Music, cuyo importe habría alcanzado los 550 millones de dólares según la prensa estadounidense, una cifra récord en este tipo de negocios.

La banda de rock, liderada por David Gilmour y Roger Waters, es uno de los grupos con más éxito de la historia, con temas emblemáticos y 250 millones de copias vendidas en todo el mundo, según el sitio bestsellingalbums.org.

Las ventas de catálogos musicales de estrellas musicales se han multiplicado en los últimos años, con las de David Bowie, Bob Dylan, Sting o Tina Turner, que según la prensa habrían sido cedidas por cientos de millones de dólares.

¿Cuál es el álbum más vendido de Pink Floyd?

“The dark side of the moon” de Pink Floyd lanzado en 1973, no sólo es el disco más vendido de la agrupación, sino uno que es el cuarto álbum más vendido de la historia; arrasó con más de 900 semanas en las listas de más vendidos: 45 millones de copias hasta el 2021, cifra que aumentó durante este año.

