Pilar Montenegro queda fuera de la bioserie de Garibaldi

La cantante quedó fuera del nuevo proyecto de la agrupación.

El grupo Garibaldi se encuentra alistando los detalles para la realización de una serie biográfica sobre las vivencias que afrontaron en la década de los 90; sin embargo, no todos los integrantes formarán parte del proyecto, en estos Pilar Montenegro.

Fue la cantante Luisa Fernanda quien reveló en una reciente entrevista con los medios el motivo por el cual la intérprete de ‘Quítame ese hombre del corazón’ no está incluida en el nuevo proyecto de la agrupación.

“Eso sí se los digo desde el principio, Pilar no va a estar, Pilar está retirada, Pilar no tiene intenciones de volver nunca más, no le interesa saber nada del medio del espectáculo, de la prensa, de los medios en general, no quiere saber absolutamente nada”, explicó la cantante.

Hasta el momento, los integrantes que han mostrado interés en participar en la bioserie son: Sergio Mayer, Paty Manterola, Charly López y Luisa, por lo que las posibilidades de la cantante se una al próximo proyecto son cada vez menores.

Abandono de la vida pública

La también actriz se ha mantenido lejos de las cámaras desde hace un par de años, esto se debió a la enfermedad Ataxia que sufre, por lo que Pilar Montenegro se ha dedicado a cuidar su salud y en más de una ocasión ha afirmado que no está interesada en retomar su vida pública.

La enfermedad que padece la cantante produce un movimiento descoordinado muscular de las partes del cuerpo y está acompañada de fuertes dolores, la falta de coordinación afecta a la marcha, las extremidades y al habla, según Mayo Clinic.

La agrupación alista una bioserie.

Debido a su ausencia del mundo del espectáculo, los mismos compañeros de Pilar han puesto en duda su retorno a la agrupación para la bioserie en la que actualmente trabajan, pues dejaron en claro que no la harán cambiar de opinión.

“Eso realmente lo tendrá que negociar la productora o el director, o quienes vayan a ser, pero la verdad no lo creo, porque ella no quiere, o sea, ella no quiere, ha sido conflictivo que la gente entienda que nosotros no podemos forzar a alguien que no quiere estar”, aseguró Luisa Fernanda.