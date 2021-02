¿Pietro Maximoff es Mephisto en WandaVision?

En el episiodio 6 de WandaVision pudimos ver a Evan Peters como Pietro Maximoff, sin embargo, el hecho de que no es Aron-Taylor Jonhnson no es la persona que está interpretando a Quick Silver no ha pasado desapercibido, ni para los espectadores y menos para la propia Wanda.

Es por ello que la teoria de que este personaje podría ser en realidad Mephisto cada vez va tomando más y más fuerza, el el señor del infierno podría ser el verdadero responsable de lo que le ocurre a Wanda.

Así luciría Evan Peters como Mephisto

Ahora, un espectacular fan art se aventura a imaginar cómo sería Pietro si revelase su verdadera identidad.

El espectacular arte conceptual de Peters como Mephisto llega por cortesía de Raf Grassetti, diseñador de personajes de la franquicia de videojuegos de God of War. En él, se combinan los rasgos del actor de la franquicia X-Men con la apariencia clásica del Diablo en las grapas. Y el resultado, como no podía ser de otra forma, es tan espeluznante como brillante.

Con un diseño al estilo God of War, Mephisto se ve tan amenazador como cabría esperar del mismísimo diablo. Sin embargo, por el momento no hay forma de confirmar que efectivamente Pietro es el villano disfrazado.

El episodio 6 ha dado muchas pistas sobre la teoria de Mephisto, sin embargo, aun tendremos que esperar unos días más para saber que va a ocurrir con WandaVision, que nos dejó muchas preguntas, entre ellas, si Visión se encuentra con vida despues de intentar salir del Hex.

¿Crees que Pietro Maximoff en realidad sea Mephisto?, dinos tu opinión en los comentarios y mantente al pendiente de La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre este programa de Disney+.

