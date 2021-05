"Piel de niña" de Alejandro Fernández, uno de sus grandes éxitos

"Piel de niña" de Alejandro Fernández es una de las exitosas canciones de "El Potrillo", el tema forma parte de su segundo álbum de estudio que lleva por nombre "Piel de niña" y se lanzó en el año 1993.

Tras el lanzamiento de la canción, los fans del cantante mexicano quedaron cautivados, pues el hijo de Vicente Fernández ha deleitado con su voz y estilo en el género regional mexicano.

El tema es uno de los éxitos de Alejandro Fernández pues se ha convertido en una de las canciones favoritas de los seguidores del artista, quien ha tenido una larga trayectoria en la industria musical.

Acordes de "Piel de niña" de Alejandro Fernández

Los acordes del tema "Piel de niña" de Alejandro Fernández son fáciles de tocar con la guitarra y son: Em, Am, D7, G, E7, Am, Em, Em, Am, D7, G, E7, Am, Em, Em, Am, D7, G, C, Am, Em, Am, D7, G, C, Am, Em.

De igual forma diversos usuarios han compartido tutoriales en YouTube para tocar las inolvidables y mejores canciones de Alejandro Ferrnández, quien heredó el gran talento de "Don Chente" por la música.

Canción "Piel de niña" en karaoke

La canción del cantante Fernández es uno de los temas preferidos en una reunión o fiesta en karaoke y es por ello que los usuarios han compartido la letra y pista de la canción, aunque otros prefieren la letra con el audio del exitoso tema.

Además, también en YouTube los internautas pueden disfrutar de los videos de Alejandro Fernández de sus temas rancheras, románticas y canciones del género pop.

Letra completa de "Piel de niña" de "El Potrillo"

La letra de la canción "Piel de niña" de Alejandro Fernández se encuentra disponible en diferentes páginas de Internet y en La Verdad Noticias te compartimos la letra completa que habla sobre una declaración de amor.

Por ti seré capaz de atravesar el mar

para darte una flor

por ti seré capaz de convertirme en sol

para darte calor

Por ti yo soy amor

por ti yo soy dolor

por ti soy lo que quieras

con tal que me quieras como lo hago yo

por ti seré capaz de ser amanecer

por verte despertar

por ti seré capaz de desaparecer

por poderte hablar

por ti yo soy el bien

por ti yo soy el mal

por ti soy lo que quieras

cuando tú me quieras

para ti soy yo

Piel de niña

con ojos de te quiero

parece que en tu cara

se reflejan dos luceros

piel de niña

sonrisa de diamante

las líneas de tu boca

van grabadas en mi mente

por ti seré capaz de dar mi libertad

de perder la razón

por ti seré capaz de entrar por la ventana de tu corazón

por ti yo soy ladrón

por ti yo soy señor

por ti soy lo que quieras

con tal que me quieras como lo hago yo

Piel de niña

dorada primavera

las olas de tu cuerpo

van pidiendo que te quiera

piel de niña

de labios amapola

me muero poco a poco

cuando te acaricio toda

piel de niña

con ojos de te quiero

parece que en tu cara

se reflejan dos luceros

piel de niña

de labios amapola

me muero poco a poco

cuando te acaricio toda

Video de la canción de Alejandro Fernández en vivo

La canción en vivo del cantante Alejandro se encuentra disponible en YouTube. En el video se puede apreciar que fue una de las presentaciones que realizó durante sus inicios en su carrera artística.

De igual forma, el audio de la canción "Piel de niña" de Alejandro Fernández está disponible en la cuenta de YouTube del famoso.

