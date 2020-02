Piden que Nick Jonas protagonice serie documental de Diego Santoy

Las series de asesinos criminales han sido muy populares en los últimos años, podemos ver series como El Chapo, las de Pablo Escobar o bien, la más reciente y que causó mucha controversia, la de Ted Bundy, de la cual se desprendió una película con Zac Efron como protagonista.

El caso del Asesino de Cumbres llamado Diego Santoy, es uno de los más populares en el país, pues este joven, reconocido por su buen porte, y por ser bien parecido, se había ganado 138 año de carcel, despues de que asesinara a los hermanos Peña Coss.

Si bien, desde el primer momento que todos vimos a Diego Santoy, le notamos un importante parecido con el cantante Nick Jonas, nunca imaginamos que la petición par que el integrante de los Jonas Brothers intérprete a este asesino, se hiciera real.

Nick Jonas podría ser Diego Santoy

El caso se abrió nuevamente, y los internautas han pedido a netflix hacer una serie documental sobre el polémico asesinato en monterrey, por lo cual, incluso hicieron un pre fichaje para los protagonistas.

Evidentemente, debido al impresionante parecido, piden que sea Nick Jonas quien haga el papel de Diego Santoy. Asimismo, creen que, por el parecido físico, sea Mary Elizabeth Winstead, la actriz fichada para interpretar a Érika Peña Coss, pareja sentimental de Diego Santoy.

Aunque parece broma, no sería la primera vez que Netflix tome la historia de un asesino en serie, además, viendo la cantidad de público que consume esta serie documental, seguro netflix tendrá en cuenta las peticiones de los internautas. Aunque lo de Nick Jonas siendo Diego Santoy, obviamente no está confirmado, no está de más recordarlo, de hecho, el intérprete de Sucker, no ha siquiera hecho comentario al respecto de estas peticiones por parte del público, en su mayoría mexicano.

