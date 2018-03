Piden eliminar ‘Papá a toda madre’ por ‘normalizar la homosexualidad’

Ciudad de México.- “Papá a toda madre”, que recién se estrenó por la señal de Televisa, podría salir del aire luego de que una asociación conservadora denominada Citizen Go México, exige la salida de la serie argumentando que este proyecto “busca normalizar la homosexualidad”. La emisión que relata la vida diaria de cinco familias, entre ellas una pareja gay protagonizada por el actor Andrés Zuno, quien da vida a “Rafael”, y Raúl Coronado, bajo la piel de “Rodrigo”, muestra con naturalidad la forma en la que se desenvuelven en la sociedad mexicana dos personas del mismo sexo que se aman y que desean adoptar a un niño. https://www.instagram.com/p/BaFGQTyB9a2/ “‘Papá a toda madre’ es de los proyectos que la gente necesita, ya que permite a la audiencia replantear el rol del hombre en la sociedad, ese ser libre de vivir el amor, de desear la paternidad e incluso formar un hogar”, señaló Andrés Zuno. Citizen Go México es una plataforma que se opone a los derechos de la comunidad LGBT con el fin de contrariar la igualdad de derechos de todas las personas sin importar su identidad sexual. La organización ha puesto su mirada en la más reciente historia de Sebastián Rulli y Maite Perroni, y lanzó una petición en su página de internet para exigir a la televisora que la retire del aire, pues aseguran que la telenovela va contra los valores de la sociedad mexicana. “Aunque el objetivo de la serie es reflejar la discriminación que sufren las personas con una orientación homosexual… Parece claro que Televisa más bien busca normalizar la homosexualidad”, señala la petición. Cabe aclarar que esta es la primera vez que la televisora incluye una pareja homosexual en una de sus prometedoras telenovelas, sin embargo, la empresa no se ha manifestado ante esta disparatada e intolerante petición.

Te puede interesar