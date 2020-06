Pianista taiwanesa luce sus NENAS en cosplay de Kimetsu no Yaiba

La pianista taiwanesa llamada Pan Piano, consiguió más de 6 millones de reproducciones en su canal de YouTube con su cover musical de “Gurenge” de LiSA. Donde combinó su talento para la música con un candente cosplay de Nezuko Kamado; un estilo de publicación que de inmediato fue del agrado de los fanáticos de Kimetsu no Yaiba.

Cosplay de Nezuko por pianista taiwanesa

El canal de Pan Piano ya superó los 837 mil suscriptores en YouTube y desde que comenzó a realizar covers a openings o “temas de apertura” de anime y videojuegos caracterizada de sus personajes favoritos, su popularidad no ha dejado de crecer. ¿Sabías que ella es una personalidad muy famosa en Taiwán?

En esta ocasión te contamos de su sexy cosplay de Nezuko; un disfraz que sin duda subió la temperatura, pues mostró de cerca la bien proporcionada delantera de la joven taiwanesa en un kimono idéntico al que usa el personaje de Kimetsu no Yaiba; y gran parte de los comentarios en YouTube estuvieron subidos de tono.

Cosplayer y su cover de “Gurenge”

“‘No puedo enfocar el piano’, ‘No solo eres talentosa sino también una mujer hermosa’”

Aunque muchos espectadores decidieron ver el video de Pan Piano, por su indudable atractivo como personaje de Demon Slayer. También se destacó la velocidad con la que ella publica una nueva pieza musical, pues logró combinar dos géneros muy famosos: cosplay y música de anime.

Si hablamos de la intérprete de “Gurenge” llamada LiSA, hay que reconocer que esta cantante se encuentra en el ranking número 9 del Billboard Japan Top Artists a medio año del 2020. Lo que la colocó junto a famosos como BTS, Official HIGE DANdism, King Gnu, Snow Man y Mrs. GREEN APPLE.

Popularidad de Kimetsu no Yaiba

El anime de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) está basado en el exitoso manga de Koyoharu Gotouge y tras el final de su publicación se notó un crecimiento exponencial de su popularidad en Japón. Una edición especial del volúmen 20 a penas llegó a librerías japonesas y en gran cantidad de impresiones.

Te puede interesar: Kimetsu no Yaiba: Chica hace crossplay de Zenitsu en BIKINI

Finalmente, este título de anime y manga que inspiró a muchos artistas de cosplay, fue catalogado en el lugar número 11 por “The New York Times' monthly Graphic Books and Manga” dentro de la lista de éxitos en ventas de junio. Un galardón que han ocupado series como Dragon Ball Super, My Hero Academia y Onepunch Man.